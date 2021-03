O Globo de Ouro, o Oscar e a pandemia

Matéria publicada em 11 de março de 2021, 20:00 horas

Premiações famosas enfrentam as limitações do mundo atual

Como aconteceu com o governo brasileiro, Hollywood também subestimou a pandemia do coronavírus. Acreditaram piamente que 2021 ia ser diferente de 2020, e que as grandes premiações do cinema poderiam voltar a ser feitas de modo presencial, em grandes teatros lotados de celebridades. Quebraram a cara. O coronavírus esta mais ativo do que nunca, e assim como o Globo de Ouro, entregue no dia 28 passado, o Oscar, que acontece em abril, terá que ser entregue numa cerimônia virtual.

Sem plateia e sem desfile de celebridades no tapete vermelho, o Globo de Ouro teve uma edição que a revista Veja classificou como “um fiasco”. Os prêmios, distribuídos pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood sempre foram considerados como uma prévia do Oscar. Mas este ano tudo ficou parecendo com uma dessas reuniões virtuais, com os participantes falando através de videoconferência. Coisa de que o público já está saturado. E convenhamos, com centenas de milhares de mortos pelo mundo todo, não há clima para ficar vendo estrelas de cinema exibirem vestidos de grife e falarem banalidades. Mas apesar de todas essas dificuldades a premiação cumpriu o seu papel, de abrir caminho para o Oscar no mês que vem.

Nas semanas anteriores a premiação houve acusações de que o prêmio não tinha diversidade étnica e havia embranquecido demais. A Associação de Imprensa Estrangeira respondeu premiando vários artistas negros. Até o Chadwick Boseman, imortalizado pelo papel do Pantera Negra nos filmes da Marvel, recebeu um prêmio póstumo, de melhor ator por sua atuação em “A voz suprema do blues”. E Daniel Kaluuya ficou com o globo de melhor ator coadjuvante por “Judas e o messias negro”.

A asiática Chloé Zhao ficou com o prêmio de melhor direção por “Nomadland” filme que também foi considerado o melhor do ano. É a história de uma mulher (Frances McDormand) que perde tudo durante a grande recessão americana dos anos 30 e embarca numa jornada pelo oeste americano. Uma surpresa foi o Globo de Ouro de melhor comédia, que ficou com “Borat: Fita de cinema seguinte” do comediante Sacha Baron Cohen. Cohen vem produzindo os filmes da serie Borat há mais de uma década e sempre fora esnobado pelos críticos. Agora veio a consagração que incluiu também um prêmio de melhor ator de comédia.

A inglesa Rosamund Pike ficou com o prêmio de melhor atriz por “Eu me importo”. História sobre uma cuidadora que explora mulheres idosas. Pike teve sua estreia no cinema há quase vinte anos, no último filme do James Bond estrelado pelo Pierce Brosnan. Em 007 um novo dia para morrer ela fazia a vilã que enfrentava a Halle Barry num duelo a bordo de um gigantesco avião Antonov. Muito competente ela bem que merecia o prêmio.

“Soul” foi o melhor desenho animado do ano e certamente vai ficar com o Oscar no mês que vem. A melhor série de televisão foi “ The Crown ” da Netflix. Trata-se de um drama sobre o reinado da Elizabeth II da Inglaterra e as turbulências enfrentadas pela coroa britânica. Como o casamento do príncipe Charles com Diana e a guerra das Malvinas. Uma curiosidade desta série é o elenco que inclui a Gilian Anderson do Arquivo X no papel da primeira ministra Margaret Tatcher e o John Lithgow como o primeiro ministro Winston Churchill. A série vem tirando o sono da família real e teve uma premiação muito merecida.

O guatemalteco “A chorona” não foi premiado e o melhor filme em língua estrangeira acabou sendo uma produção americana, “Minari – em busca da felicidade”. A veterana Jane Fonda ganhou um prêmio pelo conjunto da obra e Jodie Foster ficou com o Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante por “O mauritaniano”.

Agora é esperar pelo Oscar, que também vai ser em estilo de videoconferência.

Jorge Luiz Calife