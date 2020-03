O horror depois do Carnaval

Matéria publicada em 2 de março de 2020, 14:15 horas

Novo ‘O Homem Invisível’ e ‘A Hora Da Sua Morte’ são as únicas estreias

O Carnaval acabou, e como se não bastasse o coronavírus chegando ao Brasil, a programação dos cinemas apelou para o terror. As duas únicas estreias do período pós-carnavalesco se resumem a uma nova versão, pós-moderna, do Homem Invisível do H. G. Wells, e mais um filme de terror para adolescente. Agora, uma mocinha baixa um aplicativo da internet que prevê a hora da morte de cada um. E o aplicativo diz que ela só tem três dias de vida. É o terror da geração conectada.

Mas, comecemos pelo “O Homem Invisível”. Herbert George Wells foi um escritor britânico que fez sucesso na virada do século XIX para o XX. Ele é considerado um dos pais da moderna ficção científica, e seus romances, como “A guerra dos mundos” e “A máquina do tempo”, já tiveram inúmeras versões para o cinema e a televisão. “O Homem Invisível” não foge a regra e já foi até série de TV.

O original é sobre um cientista que bebe uma fórmula e fica invisível. Mudando o índice de refração do seu corpo. O que é uma impossibilidade física. Uma mudança química desse tipo destruiria toda a química das células e o homem invisível seria um homem invisível morto. Mas, Wells sabia disso e queria criar uma alegoria sobre o tema da corrupção provocada pelo poder. A invisibilidade confere um poder extraordinário ao inventor e ele é corrompido por esse poder.

A primeira versão para o cinema do “O Homem Invisível”, e a mais famosa, é a de 1933, com Claude Rains no papel do cientista e a direção de James Whale (que já tinha produzido outro clássico na sua versão do “Frankenstein”). Apesar de tentar ser bem fiel ao livro de Wells, o filme foi criticado pelo escritor. Wells disse, em um jantar, que o roteiro tinha transformado seu personagem, “de um cientista brilhante num lunático”. O mesmo pecado foi cometido pela versão do ano 2000, “O Homem Sem Sombra”, do diretor Paul Verhoeven.

A nova versão mistura a ideia do homem invisível com a temática moderna do feminicídio e dos stalkers (pessoas que perseguem implacavelmente seus antigos relacionamentos). Elisabeth Moss é Cecília, uma mulher que acaba de terminar um relacionamento abusivo. De repente ela recebe a notícia de que seu violento ex-namorado se suicidou. E o que é ainda mais estranho, ele deixou uma fortuna para ela. Cecília acha que vai reconstruir sua vida, mas começa a ser perseguida por uma estranha entidade invisível e suspeita de que o namorado cafajeste não esteja morto realmente. Ele apenas ficou invisível.

Quem viu o filme no exterior gostou e acha que o tema, da mulher perseguida pelo homem invisível, rendeu um bom suspense. H. G. Wells certamente não aprovaria, mas como ele morreu em 1946, a diretora Leigh Whannel não vai ouvir nenhuma reclamação.

Adolescente

Já “A Hora Da Sua Morte” é um típico terror adolescente, que segue a linha daquela série “Premonição”. Tudo começa quando um grupo de jovens bonitos e sarados, como convém a esse tipo de filme, baixa um novo aplicativo da internet. O programa seria capaz de prever a data e a hora da morte de cada pessoa. O problema é que o tal programa diz que eles vão morrer dentro de algumas horas. E morrem mesmo.

A mocinha do filme é uma loira chamada Quinn (Elizabeth Lail), que trabalha como enfermeira em um hospital. Ela presencia uma das mortes e resolve baixar o tal aplicativo para ver do que se trata. E descobre que vai morrer dentro de três dias. Tentando evitar tal destino ela começa a fugir de uma figura misteriosa. Para quem gostou da série “Premonição”, “A Hora Da Sua Morte” certamente vai agradar.

Jorge Luiz Calife