O maior de todos os filmes de super-herói

‘Superman: O Filme’ elevou o status das histórias em quadrinhos; grande mudança aconteceu em 1978

Daqui uma semana o filme do Coringa vai concorrer a várias estatuetas do Oscar. É a consagração final dos filmes baseados em histórias em quadrinhos. Um gênero que já foi o patinho feio de Hollywood. Até 1975, mais ou menos, filme de super-herói era considerado coisa de criança e só recebia orçamento de produção B. A grande mudança aconteceu em 1978, quando os produtores Alexander e Ilya Salking gastaram uma fortuna (para a época) e contrataram atores de prestígio para fazer um filme sobre o Super-Homem da DC Comics.

Para garantir o interesse da mídia os produtores queriam colocar Marlon Brando, que tinha ganhado o Oscar pelo “Poderoso Chefão” no filme. Brando seria Jor-El, o pai kriptoniano do Homem de Aço. Brando recebeu 3,7 milhões de dólares, mais uma porcentagem nas bilheterias do filme, em troca de 12 dias de filmagens nos estúdios de Pinewood, em Londres. As cenas seriam usadas em dois filmes, “Superman 1 – O Filme” e “Superman 2” que foram rodados simultaneamente. Foi o início de uma grande confusão. Um ano depois Brando acusou os produtores de não terem pagado sua porcentagem nos lucros. E entrou na Justiça exigindo mais 50 milhões para que sua imagem fosse usada no segundo filme.

Os produtores resolveram tirar o ator e seu personagem do Superman 2. Refazendo todas as cenas com a atriz Susannah York, que fazia Lara, a mãe do herói. Mas, apesar das brigas nos bastidores, o filme foi um sucesso e abriu caminho para os filmes do Batman, dirigidos pelo Tim Burton na década de 1990, e os X-Men do Brian Singer, que abriram caminho para a invasão da Marvel nas telas.

Um dos pontos altos do filme de 1978 é a fotografia do mestre Geoffrey Unsworth. Que faz com que as cenas na fazenda dos Kent pareçam pinturas do mestre americano Andrew Wyath. E a cenografia de John Barry que transformou a Fortaleza da Solidão em um palácio de cristal flutuando sobre a banquisa do Ártico. Uma imagem tão marcante que passou a ser usada nas histórias em quadrinhos e em séries de televisão como Smallville. Até então o refúgio do Superman era uma porta de aço na encosta de uma montanha.

Richard Donner, o diretor do filme, ficou desapontado quando a Academia de Hollywood ignorou o trabalho de Unsworth e Barry no Oscar de 1979. Donner lembra que um dos indicados para o Oscar de melhor cenografia foi o filme “Califórnia Suite” que meramente recriou um hotel que já existia na vida real ignorando o palácio de gelo criado por John Barry.

Mas, é preciso lembrar que foi o sucesso do Superman que mudou a visão que a academia tinha do gênero. E isso ainda levou alguns anos.

Dois atores novos e desconhecidos, Christopher Reeve e Margot Kider, foram escolhidos para interpretar o casal Clark Kent/Superman e Lois Lane. E os dois tiveram um destino trágico na vida real, o que contribuiu para alimentar o mito da “maldição do Superman”. Reeve ficou paraplégico depois de um acidente de equitação. E Kider sofreu sérios problemas mentais e viveu como moradora de rua em Los Angeles durante muitos anos. No filme de 1978 a performance dos dois é insuperável.

As cenas na redação do “Planeta Diário” foram filmadas em um jornal de verdade. O New York Daily News. Durante as filmagens ocorreu o famoso ”apagão” que deixou a cidade no escuro na noite de 13 de julho de 1977. No dia seguinte o New York Daily News era o único jornal nas bancas porque a produção do filme emprestou seus geradores para que a edição do dia 14 fosse impressa.

Mesmo com todo o avanço em efeitos especiais, ocorrido nos últimos 30 anos, “Superman – O Filme” ainda é um espetáculo inigualável. Com uma mistura perfeita de aventura, romance, fantasia e ficção científica.

Jorge Luiz Calife