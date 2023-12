O melhor da ‘House Music’ nos 10 anos da Sunshine Music Party

Volta Redonda – A Sunshine Music Party comemora 10 anos neste sábado (9), com uma grande festa na Casa Jhonnie Walker (antiga Moods), no Jardim Amália, em Volta Redonda. Criado em 2013 pelo DJ Felipe Costa, o melhor evento de música eletrônica do interior do estado traz um conceito diferente para região com atrações inéditas, como uma das maiores revelações do ano e que foi o escolhido como Headliner dessa edição, o DJ Reezer, além dos DJs mais requisitados do Sul do Estado.

A Sunshine celebra uma década, são dez anos de magia sonora, onde o pulsar da house music ecoa como o coração dessa jornada única. No início, éramos pioneiros, explorando os limites do som, e agora, uma década depois, somos referência de experiências únicas, onde a ideia é que todos estejam unidos através da música”, lembra Felipe Costa.

O DJ Felipe convida os amantes da música a se juntarem nesta noite incrível. “Venham, juntem-se a nós e celebremos juntos, pois esta noite é mais do que música, é uma jornada que pelas diversas vertentes da música eletrônica, onde nosso coração vai bater no ritmo eletrônico”, concluiu o criador da Sunshine.



SUNSHINE

Dia: 9 de Dezembro – 23h

Local: Casa Jonny Walker (antiga Moods)

R. Sen. Pinheiro Machado, 210 – Jardim Amália, Volta Redonda

Entrada: R$ 30,00