O novo box do Arthur Clarke pela editora Aleph

Matéria publicada em 6 de agosto de 2021, 14:27 horas

Caixa vem com três romances famosos do mestre da FC

Morto em 2008, sir Arthur Charles Clarke foi o maior escritor de ficção científica de todos os tempos. A fama mundial veio em 1968, quando ele assinou o roteiro do filme “2001: uma odisseia no espaço” que, não por coincidência, é considerado o melhor filme de ficção científica da história do cinema. No Brasil a editora Aleph tem publicado alguns dos melhores trabalhos do mestre. Que além de poderem ser adquiridos individualmente costumam ser disponibilizados na forma da boxes. A primeira caixa saiu em 2014 e continha o premiado “Encontro com Rama”, livro que ganhou os troféus Hugo e Nebula, considerados os Oscar da ficção científica. “O fim da Infância” de 1952 e “As fontes do Paraíso”

Agora a editora manda uma nova caixa para as livrarias, com uma disposição diferente. No lugar de “As fontes do paraíso” temos o famoso “2001: Uma odisseia no espaço”, romance que foi escrito a partir do roteiro do filme do Stanley Kubrick. Além do “2001” o box vem com “O encontro com Rama” e o apocalíptico “O fim da infância” talvez o livro mais pessimista do autor.

“2001” fala de uma misteriosa inteligência extraterrena que supervisionaria a evolução da humanidade ao longo de sua história. Manifestando-se na forma de estranhos monólitos negros, esses extraterrestres estiveram na Terra há quatro milhões de anos e salvaram uma tribo de homens macacos da extinção. No futuro, astronautas de uma colônia lunar encontram um dos monólitos enterrado no fundo da cratera Tycho. Ao ser tocado pelos raios do Sol o monólito negro emite sinais em direção ao planeta Saturno. O que faz com que a agência espacial americana envie sua nave mais moderna, a “Discovery” para investigar.

“Encontro com Rama” narra a exploração de uma gigantesca nave extraterrestre, a Rama do título, que penetra no nosso sistema solar contendo toda uma biosfera em seu interior. Já “O fim da infância” é sobre a chegada de visitantes extraterrestres que dominam o nosso planeta.

O box ficou muito bonito e vem com um marcador de páginas na forma do astronauta Dave Bowman da nave Discovery e com um imã. O preço fica em torno de 90 reais.

Por Jorge Luiz Calife