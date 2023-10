Oktoberfest acontece em Barra Mansa de quinta a domingo

Barra Mansa – Os amantes de boa música e da gastronomia típica alemã terão uma ótima opção de lazer e diversão para toda a família. Entre os dias 05 e 08 deste mês, a Prefeitura de Barra Mansa recebe a Oktoberfest, na Fazenda da Posse. O evento é alusivo ao 191° aniversário da cidade, celebrado em 03 de outubro, e contará com shows, apresentação de DJ e encenação artísticas. A entrada e franca é a classificação é de 18 anos. Menores acompanhados pelos responsáveis poderão participar do festival.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, explicou que o projeto será realizado com recursos da Lei de Incentivo Fiscal do Estado do Rio de Janeiro e com patrocínio do Governo do Estado e da Light. “Esse é o primeiro evento de uma série de ações que vão acontecer para comemorar o aniversário de Barra Mansa. Será uma grande festa celebrada em um local tão simbólico e especial para o município, que é a Fazenda da Posse”, disse.

Confira a programação:

Quinta-feira (05) – 18h – Figurótico

Sexta-Feira (06) – 18h – Leoni

Sábado (07) – 16h – Vou Pro sereno

Domingo (08) – 14h – Rodrigo Gavi

Durante os quatro dias haverá apresentações do DJ Flavinho, nos intervalos; show da banda alemã BauernBand, de Petrópolis; e encenações artísticas.