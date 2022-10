Oktoberfest Barra Mansa: cerveja, música e diversão

Matéria publicada em 11 de outubro de 2022, 10:49 horas

Evento acontece nos dias 22 e 23 de outubro, na Fazenda da Posse

Barra Mansa – Variedade de cervejas artesanais, gastronomia, muita música e diversão.

Esse mês, o clima da mais famosa festa do Sul vai tomar conta da cidade:

nos dias 22 e 23 de outubro, a Oktoberfest Barra Mansa vai agitar a Fazenda

da Posse. Com realização da Urbana Comida de Rua e apoio da Fundação

Cultura e Prefeitura de Barra Mansa, o evento contará com a participação de

cervejarias locais, food trucks, shows com os melhores artistas da região,

espaço kids, em uma estrutura bem montada, com segurança, amplo

estacionamento e entrada gratuita.

E não para por aí. Uma novidade na festa de Barra Mansa que vai agradar em

cheio o público é o preço promocional das cervejas: todas serão vendidas a

R$ 10. O proprietário da Urbana Comida de Rua, Igor Rocha, explica que,

junto às atrações do evento, esse será o grande diferencial dessa edição.

– Vamos oferecer vários estilos de cervejas. Reunindo as cervejarias

participantes serão aproximadamente 30 torneiras e todos os tipos serão

vendidos a R$ 10. Normalmente, nas outras festas que ocorrem na região,

esse valor fica entre R$ 12 e R$ 18 – ressaltou ele.

Igor ressalta ainda a duração do evento como mais um diferencial. “O

público vai poder escolher o melhor horário para ir, pois a festa começará

no sábado, 22, ao meio-dia, com a previsão de seguir até às duas da manhã,

com muitas atrações durante todo esse tempo”.

Por conta disso, a Fazenda da Posse foi o local escolhido para receber a

Oktoberfest Barra Mansa. Vários eventos com a participação de cervejarias e

food trucks e realização de shows vêm acontecendo no Corredor Cultural, no

Centro, sendo um grande sucesso. No entanto, dessa vez, segundo conta o

presidente da Fundação Cultura de Barra Mansa, Marcelo Bravo, o local não

comportaria o porte deste evento. “Como a proposta é algo bem maior do que

o que acontece no Corredor Cultural, a Fazenda da Posse foi a melhor opção

pois comporta toda a estrutura do evento, tem uma localização privilegiada,

um espaço amplo para estacionamento, oferecendo conforto e segurança para

quem for participar da festa, além de ser um lugar bonito, um verdadeiro

cartão postal da cidade”, falou ele.

Bravo ressalta que o município recebe e apoia eventos de cerveja artesanal

já há algum tempo. “O recente movimento de eventos na rua, de comida de

rua, proporcionou várias oportunidades de realização de atividades de

gastronomia, música, arte e cultura, especialmente nos espaços urbanos,

como a Estação, o Corredor Cultural, e até mesmo nos bairros como Saudade e

na Região Leste. Nossa expectativa é de que o Oktoberfest Barra Mansa

proporcione entretenimento e lazer, unidos à experiência de estar numa

unidade cultural histórica como a Fazenda da Posse, sendo uma opção para

toda a família”, concluiu.