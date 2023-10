OktoberPET começa nesta sexta-feira; veja a programação

Volta Redonda – O Clube dos Funcionários realiza, nos próximos dias 20, 21 e 22 de outubro, mais uma edição da OktoberPET. A festa começa nesta sexta-feira e será realizada em uma megaestrutura que já está montada no estacionamento da PET, seguindo os moldes das festas que acontecem no Sul do País. O evento, que celebra a cultura germânica, conta com uma programação para toda família, com área kids, concurso de chopp, desafio do prego, entre outras atrações.

Neste ano estarão presentes as seguintes estações gastronômicas: Bier Prosit, Costelaria, Dolce Churros, Empório Brasil, Marcela Caoli, Morada Bar, Nosso Boteco, Ricardo Buffet e Sorveteria Dalapo. O chopp gelado ficará por conta das cervejarias Ferdinander, Fritz, Heineken, Hoperários, Mistura Clássica, Orbital, Paranoide e Rotter.

Oferecendo novas experiências, buscando exemplos de grandes festivais como Lollapalooza, Rock in Rio e The Town, neste ano, a OktoberPET traz um sistema inovador. Toda a venda de alimentos e bebidas durante o evento será feita exclusivamente por ‘‘cashless’’, um meio de pagamento com cartão pré-pago, a fim de trazer comodidade, conforto e segurança aos participantes. Além de oferecer agilidade no atendimento e redução de filas nas estações, o sistema disponibiliza controle de saldo e consumo podendo ser consultado em diversos pontos da festa. O cartão é válido para os três dias do evento, sendo devolvido na saída com a troca de duas águas.

A abertura da OktoberPET ocorre nesta sexta-feira, dia 20, às 19h e se estende até às 3h. No sábado, dia 21, as atividades começam ao meio-dia e seguem até a madrugada. No domingo, dia 22, o evento também começa ao meio-dia e termina à 1h. Os ingressos estão à venda na Secretaria e pelo site do Clube: www.clubedosfuncionarios.com.br. Sócios do Clube devem trocar, antecipadamente na Secretaria da PET, 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) para o acesso à festa.

Horários das apresentações:

20/10 – Sexta-feira

19h DJ Léo Villela

19h30 Macaco Velho

21h30 Vitão

23h30 Super 80

1h DJ Lipe

21/10 – Sábado

12h DJ Léo Villela

14h30 Rodrigo Romano

16h30 Sr. Gouveia

18h30 Aracati

20h30 Classika

22h30 Hellen Reis

00h30 AG Live

22/10 – Domingo

12h DJ Léo Villela

14h Yoyo Luz

16h30 Petriz

19h Júlio Mallaguthi

21h30 Madame Zero

O evento é uma realização do Clube dos Funcionários em parceria com a Audio Company. O evento é apresentado pelo Empório Brasil e conta com apoio do A Voz da Cidade, Dads, Diário do Vale e TV Rio Sul. Nesta edição, os patrocinadores são: BodyPrime, Casa Futura, Drogaria Retiro, Empório Pietri, Grupo Correta, Óticas Veneza, Seleto Hotel e Zamix.

Por Maria Fernanda Inácio, com fotos de Pedro Moraes