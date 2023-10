‘OktoberRoça’ é opção de lazer no feriadão em Visconde de Mauá

Resende – Quem decidir subir a montanha para curtir o feriadão de 12 de outubro poderá aproveitar a ‘OktoberRoça’, festival de cervejas especiais que rola na Aldeia dos Imigrantes, em Visconde de Mauá, até domingo (15).

Segundo a organização do evento, seis cervejarias participam do encontro, com mais de 35 torneiras dos mais variados estilos de cerveja.

A programação musical inclui as bandas Os Incas Venusianos, que se apresentam na quinta-feira (12); Rock Vigarista, na sexta-feira (13); Banda Asas, no sábado (14) e Madrepérola no domingo (15).

As atividades acontecem a partir das 12h e o espaço é pet friendly. A Aldeia dos Imigrantes fica na Avenida Presidente Wenceslau Braz, s/n, na Vila de Visconde de Mauá.