Olívia Hime, Zeca Baleiro e Joyce são alguns dos convidados da nova série do Chiado Podcast

Matéria publicada em 23 de setembro de 2020, 19:29 horas

Rio – Uma conversa sobre o que se chama de “poesia de livro” ou “poema publicado” como “letra de música”: é esse o mote que permeia os cinco episódios da série “Poemúsica”, do Chiado Podcast. O processo de transformação do poema em palavra cantada e como cada convidado percebe o atravessamento do som de uma melodia no som da palavra que inicialmente foi pensada para ser lida, ao menos enquanto obra/objeto escrita/criada para publicação/leitura. A visão sobre a maneira como se delineiam as nuances entre as possibilidades de se “letrar uma música” ou de se “musicar um poema”, que costumam ser apontadas pelos compositores, é pauta para as conversas da jornalista, produtora e poeta Flávia Souza Lima com seus convidados.

Cada episódio traz um importante nome da literatura brasileira e um convidado, abordando a obra poética de cada poeta-tema sob a forma de canção. Os quatro primeiro episódios trazem Manuel Bandeira (1886-1968), Antonio Cicero, Ferreira Gullar (1930-2016) e Hilda Hilst (1930-2004), que têm parte de sua obra revolvida respectivamente por Olivia Hime, Arthur Nogueira, Christovam de Chevalier e Flávia Souza Lima, liberados a partir do dia 10 de setembro nas principais plataformas de streaming. O episódio de encerramento é especial e apresenta um papo com a cantora, compositora e instrumentista Joyce Moreno, que musicou uma série de poetas (Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Ana Cristina César e outros) em um projeto especial de vídeos que vem produzindo nesta quarentena.

Sobre o projeto

“Poemúsica” é uma série de cinco episódios em formato de podcast, criada especialmente para o Edital “Cultura presente nas redes”, da Secec/RJ, destinada ao público interessado em música e/ou poesia brasileiras. A responsável pela empreitada é a jornalista, produtora cultural e poeta Flávia Souza Lima, que também a produz, roteiriza e apresenta. No “Poemúsica” a conversa gira em torno de poetas que produziram textos que se tornaram letra de música e cada episódio traz um poeta ou compositor convidado. A série será veiculada pelos canais do podcast Chiado, criado em março de 2020, e disponibilizado gratuitamente através da plataforma Anchor, distribuído com acesso livre também para Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube (áudio) e outros aplicativos de podcast.

Serviço

Acesso gratuito através do site https://anchor.fm/chiadopodcast.

Link para plataformas diversas: https://linktr.ee/chiadopodcast .

Redes sociais Instagram e Facebook: @chiadopodcast