Organizadores comemoram sucesso da 19° edição do Paraty em Foco

Paraty – A 19º Edição do Festival Internacional de Fotografia Paraty em Foco foi um sucesso. Idealizado pelo fotógrafo Giancarlo Mecarelli – que também é diretor e um dos curadores do evento -, o festival aconteceu entre os dias 13 e 17 de setembro, no Centro Histórico da cidade.

O evento reuniu profissionais de todo o país para debates e reflexões sobre o tema. Nesta edição, o fotógrafo homenageado foi Walter Firmo (1935), que incorporou desde cedo em sua prática fotográfica a noção da síntese narrativa de imagem única, elaborada através de imagens construídas, dirigidas e, muitas vezes, mesmo encenadas.