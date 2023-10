Orquestra de Cordas de Volta Redonda se apresenta no Cristo Redentor nesta quinta-feira

Volta Redonda – A Orquestra de Cordas do projeto “Volta Redonda Cidade da Música” vai se apresentar nesta quinta-feira (12), às 17h, no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. O espetáculo faz parte das comemorações culturais ao 92º aniversário do Cristo Redentor. O convite para a apresentação foi feito pessoalmente pelo reitor do santuário, o padre Omar, em visita a Volta Redonda, no mês passado.

Com regência da maestra Sarah Higino, 50 músicos, entre alunos e professores, vão apresentar um concerto sinfônico bastante diversificado. No programa, composições brasileiras de Ary Barroso, Waldyr Azevedo, Zequinha de Abreu e os clássicos de Vivaldi, Bach e Peter Warlock. A apresentação está gerando grande entusiasmo, pois é a primeira vez que a Orquestra de Cordas de Volta Redonda se apresenta aos pés do Cristo Redentor – um dos cartões postais do Rio de Janeiro e do Brasil.

“É uma oportunidade única para os alunos da orquestra conhecerem o Cristo Redentor, famoso por ser uma das sete maravilhas do mundo moderno. Isso está despertando neles um impacto muito positivo. Ao longo da semana, os ensaios foram intensificados para que a apresentação seja, mais uma vez, inesquecível aos presentes”, disse a maestra Sarah Higino, mencionando que todos do projeto “Volta Redonda Cidade da Música” se sentiram honrados com o convite.

“Nosso agradecimento ao padre Omar pelo convite, reiterando seu interesse por projetos musicais. Levar o nome de Volta Redonda a outros lugares do Brasil e do mundo é uma das formas de mostrar o nosso trabalho, estamos honrados e felizes”, comentou Sarah Higino.

Intercâmbio musical

Em julho deste ano, o projeto “Volta Redonda Cidade da Música” recebeu professores da Southern University of Mississipi (USM), dos Estados Unidos da América, para um intercâmbio educativo musical. Com masterclasses e concertos abertos ao público, o intercâmbio foi um sucesso. No início deste mês, a maestra Sarah Higino viajou para os Estados Unidos, onde ministrou uma palestra para os alunos do curso de licenciatura de Educação Musical da University of Mississipi, sobre a metodologia aplicada no projeto de Volta Redonda.

PROGRAMA DE APRESENTAÇÃO CRISTO REDENTOR:

GRIEG – PRELÚDIO

BACH – ARIOSO

PETER WARLOCK – SUITE CAPRIOL

BASSE – DANCE

VIVALDI – CONCERTO ITALIANO

JOHANN STRAUSS – MARCHA RADESTKY

WALDYR AZEVEDO – BRASILEIRINHO

ZEQUINHA DE ABREU – TICO -TICO NO FUBÁ

CHRISTHPER TIN – BABAYETU

ARY BARROSO – AQUARELA BRASILEIRA

‘Cidade da Música’

O “Volta Redonda Cidade da Música” foi idealizado e implantado em 1974 pelo professor e maestro Nicolau Martins de Oliveira. É considerado um celeiro de talentos e já formou uma série de músicos que se profissionalizaram em conjuntos e orquestras no Brasil e no exterior. Ele é mantido pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) e Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

Em 2015, quarto mandato do prefeito Antonio Francisco Neto, o projeto que funcionava no Colégio Getúlio Vargas, no Laranjal, ganhou sede própria na Avenida Graham Bell, número 89, no bairro Vila Mury.