Orquestra de Cordas de Volta Redonda se apresentará neste sábado no Teatro Gacemss

Matéria publicada em 9 de junho de 2022, 14:57 horas

Volta Redonda – Após um hiato de dois anos, a Orquestra de Cordas de Volta Redonda retorna ao palco do Teatro Gacemss , com seu primeiro concerto presencial, neste sábado, 11 de junho, às 19h30, com entrada gratuita. A regência da Orquestra está a cargo da pianista e regente Sarah Higino.

Na primeira parte a Orquestra II com 79 jovens músicos executam obras de Bach, Brahms, Lennie Niehaus, sob a direção de Verônica Egídio Netto, e, seguindo a programação a Orquestra de Cordas de Volta Redonda interpretará na segunda parte, obras de compositores consagrados tais como um Concerto Grosso de Handel, uma Dança Espanhola de Joaquim Rodrigo, e do compositor húngaro Leo Weiner um Divertimento para Cordas. Com a peça Uma Canção para trombone de Diego Calderoni a Orquestra receberá como solista o trombonista Leandro Dantas, atualmente músico da Orquestra Sinfônica Nacional -UFF e ex -aluno da Banda de Concerto . E encerrando este momento de música brasileira Ernani Aguiar , maestro e compositor brasileiro compôs o divertido e interessante Esquerzo.

A Orquestra de Cordas de Volta Redonda faz parte do Projeto Volta Redonda “Cidade da Música” que é mantido pela prefeitura . O projeto atinge hoje, cerca de 4000 alunos da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação – SME e Unidades de Ensino da FEVRE (da Educação Infantil ao Ensino Médio).

Tem como objetivo principal permitir que, através da prática musical, haja o crescimento do ser humano e influa positivamente em todas as áreas de sua vida e difundir a música no seu meio social e em outras comunidades, possibilitando a formação de novas plateias, instrumentistas, além de proporcionar, a esses jovens, nova perspectiva em sua vida profissional.

Criado e idealizado pelo maestro Nicolau Martins de Oliveira, o Projeto abrange um trabalho que é desenvolvido nos seguintes grupos: banda mini, banda de metais, banda de concerto, coro infanto juvenil, coro misto, orquestra de violinos, orquestra de violoncelos e orquestra de cordas.

Serviço

Apresentação da Orquestra de Cordas de Volta Redonda

Sábado dia 11 de junho

às 19h30

No Teatro Gacemss

Entrada gratuita