Orquestra de Jazz de Barra Mansa apresenta primeiro concerto da temporada 2020

Matéria publicada em 13 de novembro de 2020, 15:45 horas

Barra Mansa– A Orquestra de Jazz de Barra Mansa apresentará o primeiro concerto da temporada 2020, nesta terça-feira, dia 17, às 19h, na sede do Projeto Vida de Barra Mansa, com entrada franca. Em função da pandemia, é obrigatório o uso de máscara no evento, além disso, os assentos estarão separados com o distanciamento exigido e será disponibilizado ainda álcool 70% para o público, músicos e equipe.

No programa obras de grande repercussão no cenário cultural do ocidente, como Benny Goodman, Cole Porter, Duke Ellington, Ray Charles, Ella Fitzgerald, Benny Golson, Dick Rogers, entre outros, que remontam a era do swing e o surgimento do próprio estilo na primeira metade do século 20.

A apresentação terá a presença do cantor Felipe Santos, convidado para integrar a orquestra na música ‘Night and day’ de Cole Porter, conhecido por ser um compositor de letras sofisticadas, ritmos inteligentes e com formas complexas. É um dos maiores contribuidores do Great American Songbook (lista que engloba as composições mais famosas da cultura popular dos Estados Unidos no século 20).

A Orquestra de Jazz

Formada por músicos do Projeto Música nas Escolas, foi criada para desenvolver repertório popular, com ênfase no jazz. A Orquestra de Jazz teve sua estréia no Teatro do Sesc Barra Mansa, lotando o espaço em duas sessões. Desenvolvendo repertório que mescla clássicos do Jazz e Música Popular Brasileira e Internacional, o grupo arranca aplausos e elogios por onde passa.

O Regente

Renilton Vilela iniciou sua vivência artística em 1997 no Coral de Itatiaia (RJ), passando posteriormente a integrar a banda de música da cidade como percussionista e clarinetista. Em 2004 ingressou na Banda Sinfônica da AMAN, se apresentou na Sala Cecília Meireles, Palácio de Cristal, Sala São Paulo, entre outros.

Foi aluno de harmonia e improvisação do professor Marcos Moraes, em São Paulo, e do Centro Musiart em Resende (RJ). Desde 2014 participa da Orquestra de de Jazz do Projeto Música nas Escolas como pianista, e atualmente cursa licenciatura em Música pela Universidade Metropolitana de Santos (SP), e rege a Orquestra de Jazz desde o ano passado.

Evento realizado pela Prefeitura Municipal de Barra Mansa e Associação da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa. Patrocínio Itaú e Saint Gobain, apoio Transporte Generoso e Fundação de Cultura de Barra Mansa.

Serviço

O que: Concerto da Orquestra de Jazz do Projeto Música nas Escolas de Barra Mansa

Quando: 17 de novembro, às 19h

Onde: Sede do Projeto Vida de Barra Mansa