Orquestra faz apresentação de clássicos no Rotary

Barra Mansa – A Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, com a regência do maestro Daniel Guedes, se apresenta, nesta quarta-feira (23) às 19 horas, na Casa do Rotariano, grandes clássicos da musica internacional.

A programação é:

Dimitri Cervo – Abertura 2018

Edouard Lalo – Concerto para Violoncelo e Orquestra em Ré Menor, com o solista Rodrigo Andrade Silveira.

Haydn – Sinfonia n°94 “Surpresa”, prometendo surpreender a todos!

Não perca essa oportunidade única de vivenciar a magia da música clássica. Marque na sua agenda e convide amigos e familiares para essa experiência sonora inesquecível!