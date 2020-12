Orquestra OSBM, bandas e grupos musicais do projeto ‘Música nas Escolas’ realizam apresentações para temporada natalina de Barra Mansa

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2020, 20:10 horas

Barra Mansa – O Projeto Música nas Escolas e a Associação Orquestra Sinfônica de Barra Mansa (OSBM) realizam concertos natalinos durante o mês de dezembro.

Os integrantes das bandas, grupos musicais e orquestra Sinfônica apresentarão músicas natalinas em diversos locais, ao ar livre, na cidade.

As apresentações intituladas ‘Sons de Natal’ fazem parte da programação em parceria com a prefeitura de Barra Mansa em conjunto com a Secretaria de Cultura da cidade.

Para o presidente da Associação Orquestra Sinfônica de Barra Mansa (OSBM), Alexandre Martins, é fundamental que se popularize os bens culturais produzidos pelo Projeto Música nas Escolas.

– Essa ação com a prefeitura de Barra Mansa é de grande importância, pois sem dúvidas, temos muito a construir em parceria, uma vez que a OSBM, tem compromissos sociais e culturais com o município – disse.

Os Grupos e Bandas do Projeto Música nas Escolas se apresentam a partir desta semana.

O Quarteto de Cordas se apresentou nesta terça-feira (1), na Rua Duque de Caxias. O Grupo de Madeiras se apresenta na quinta-feira (03), às 18h, na rua Rio Branco e a Banda Sinfônica na sexta-feira (04), às 17h30, na praça da Matriz.

No sábado (05), o Quinteto de Metais fará exibição, na Vila Maria, às 13h.

– O projeto Música nas Escolas é um dos mais importantes do Brasil, promove um impacto positivo muito grande na vida das pessoas principalmente das crianças e jovens de nossa cidade. É também uma oportunidade da população conhecer mais a música clássica – disse o maestro Nilton Soares, titular interino

A programação terá um concerto especial da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa (OSBM) na terça-feira (15), que celebrará os 250 anos de vida de Beethoven, conduzido pelo regente e solista Daniel Guedes.

Homenagem

A apresentação de encerramento da temporada natalina e das atividades do Projeto Música nas Escolas, dia 22, reserva um momento de muita emoção. O Maestro Nilton Soares e o solista convidado, Gideôni Loamir, conduzirão uma homenagem aos amigos e entes acometidos pela Covid 19. “Neste ano, tão atípico que foi 2020, decidimos fazer a nossa última apresentação prestando homenagens àqueles que se foram devido ao novo corona vírus. Por isso, vamos iniciar a apresentação final tocando “Le Tombeau de Couperin” de “Ravel”. Escolhemos essa sinfonia, pois o autor compôs em memória aos amigos que morreram na guerra. Uma analogia ao que vivemos nos últimos meses, ao perder amigos e entes queridos. Na composição do repertório, será tocada a famosa suíte de “Quebra Nozes”, de Tchaikóvsky, trazendo uma mensagem de esperança para superar tudo que vivemos em 2020”, destacou Nilton.

Serviço

A programação completa das apresentações se encontra nas redes sociais do Projeto Música nas Escolas e Orquestra Sinfônica de Barra Mansa (OSBM).

