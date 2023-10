Orquestra Sinfônica de Barra Mansa Apresenta Espetáculo “Música do Século XX”

Barra Mansa – A renomada Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, sob a direção do maestro Anderson Alves, tem a honra de convidar a comunidade para uma noite memorável de música clássica contemporânea. O espetáculo intitulado “Música do Século XX” acontecerá nesta terça-feira (31), às 19 h, na Casa do Rotariano, situada na Rua Rotary Club, 37, no bairro do Ano Bom, Barra Mansa.

Prepare-se para uma emocionante jornada musical enquanto a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa apresenta obras-primas do século XX, incluindo o “Octeto para Instrumentos de Sopros”, de Stravinsky (1923), e “Bachianas Brasileiras No. 1” para oito violoncelos, de Villa-Lobos (1932). O público será cativado pela paixão e virtuosismo da performance.

O maestro Anderson Alves, líder apaixonado da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, assegura uma experiência inesquecível. Ele compartilha suas palavras entusiasmadas: “Este evento singular oferece a oportunidade de apreciar composições de alguns dos mais influentes compositores do último século, como Stravinsky e Villa-Lobos. Além disso, apresentaremos talentos musicais excepcionais em um espetáculo que celebra a diversidade e inovação da música do século XX. Convidamos você, seus amigos e familiares para uma noite de emoção musical.”

A entrada é franca, tornando este evento acessível a todos os amantes da música. Venha compartilhar esta noite de beleza sonora e cultura em um ambiente acolhedor e inspirador.