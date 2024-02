Orquestra Sinfônica de Paraty anuncia nova fase em concerto de aniversário

Paraty – Como parte das comemorações pelos 357 anos de Paraty, a Orquestra Sinfônica do município se apresenta neste sábado (24), às 19h30, na Igreja Matriz, no centro histórico. A apresentação é gratuita.

Durante o evento, será anunciada a nova gestão da Orquestra, que agora fará parte integrante do programa de música da Casa da Cultura, com apoio da Associação Amigos da Orquestra de Paraty (AMO).

Sob a batuta do maestro Weslem Daniel, que desde os 9 anos trilha uma jornada musical, a Orquestra Sinfônica de Paraty é composta por 60 jovens, de 16 a 21 anos, provenientes de 45 bairros da região

Desde 2021, a Orquestra manteve-se ativa, dedicando-se a aulas e ensaios, com 17 apresentações realizadas até o ano passado, sendo 15 em Paraty e 2 em outras cidades. Com a transição para a gestão da Casa da Cultura, a Orquestra Sinfônica entra em uma nova fase, enriquecendo sua programação com master classes ministradas por renomados músicos e estabelecendo novas parcerias institucionais.