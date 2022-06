Os aviões do Tom Cruise e os últimos dinossauros

Matéria publicada em 8 de junho de 2022, 18:54 horas

Atores de ‘Top Gun: Maverick’ passaram mal voando nos jatos F-18 Hornet da Marinha

Duas superproduções dominam a programação cinematográfica esta semana. As novas aventuras do Maverick, aquele piloto de jatos de marinha norte-americana interpretado pelo Tom Cruise no primeiro Top Gun, de 1986, e o novo filme da franquia Jurassic Park. Jurassic World: Dominion traz de volta alguns atores dos primeiros filmes, como Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum. Que contracenam com o Chris Pratt e a Bryce Dallas Howard dos filmes mais recentes.

Todavia a abordagem usada pela produção desses dois blockbusters é bem diferente. Jurassic World depende inteiramente das cenas de computação gráfica, já que não existem mais dinossauros na vida real. Já em Top Gun o astro Tom Cruise, que produziu o filme, fez questão de usar um mínimo de efeitos especiais. Quase tudo foi filmado a bordo de jatos reais com o elenco do filme sendo obrigado a fazer um treinamento especial para suportar as forças de aceleração produzidas pelos caças F-18 Hornet. Muitos passaram mal e sairam dos aviões vomitando, mas conseguiram dar conta de um projeto incomum.

O F-18 Hornet é um caça de dois lugares e aos atores ocupavam o assento traseiro. Eles tinham que ajustar as câmeras e filmar a si mesmos, cuidando da iluminação e do som. O diretor Joseph Kozinski tinha que esperar em terra durante horas até que os aviões voltassem de suas acrobacias no céu, trazendo os atores com as câmeras e as cenas que tinham sido gravadas.. O esforço compensou e o filme já é um sucesso no mundo inteiro. Para os entusiastas da aviação trata-se de um espetáculo imperdível, que deve ser visto nos cinemas, na tela grande para a qual foi concebido.

E aqui vai um detalhe curioso. No final Maverick, o herói interpretado pelo Tom Cruise, aparece pilotando um jato hipersônico experimental, o SR-72 Darkstar. Trata-se de um avião fictício, mas o resultado ficou tão realista nas telas que o governo chinês chegou a acreditar na existência do avião. E mudou a órbita de um de seus satélites espiões para fotografar a base de Edwards, em busca do super-jato. O realismo foi conseguido porque a produção do filme contratou a divisão Skunk Works da empresa Lockheed Martin para projetar o avião. A Skunk Works é responsável por aviões de espionagem famosos, como o SR-71 Blackbird e o U-2.

As cenas aéreas também estão em Jurassic World: Dominion, que é o sexto filme da franquia que começou em 1993, com o primeiro filme dirigido pelo Steven Spielberg. Mas aqui, no lugar de jatos de caça, temos pterossauros. Aliás uma das cenas mais interessantes do trailer é quando um desses répteis voadores ataca um avião de carga C-119. Os dinossauros que fugiram da ilha Nublar se espalharam pelo planeta e ameaçam o domínio da humanidade sobre a Terra. Eles se adaptaram a todos os climas e estão vivendo até em regiões frias, no meio da neve.

Para enfrentar essa ameaça os heróis dos cinco filmes anteriores entram em ação. O paleontólogo Alan Grant interpretado pelo Sam Neill. Sua ex-namorada e colaboradora Ellie Sattler vivida pela Laura Dern e o matemático Ian Malcoln que volta a ser interpretado pelo Jeff Goldlum. O núcleo formado por esses três personagens vive aventura separados da dupla Owen Grady e Claire Dearing do Chris Pratt e da Bryce Dallas. Mas é claro que no final as duas histórias vão se juntar. Comenta-se que este seria o último filme da franquia, o que acho difícil. Enquanto os dinossauros estiverem rendendo muito dinheiro eles voltarão para novas aventuras.

Jorge Luiz Calife