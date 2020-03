OSBM dá início às comemorações de 15 anos com estreia mundial

Matéria publicada em 1 de março de 2020, 09:05 horas

Orquestra recebe o violinista Frederick Portilho, compositor da obra ‘Fantasia’, para abertura da temporada 2020

Barra Mansa – Nesta terça-feira, dia 3 de março, a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa (OSBM) apresentará o primeiro concerto da Temporada 2020, iniciando as comemorações dos seus 15 anos de história. Na ocasião, será realizada a estreia mundial de “Fantasia – Concerto para violino e orquestra”, uma composição do violinista Frederick Portilho, ex-integrante da OSBM e ex-aluno do Projeto Música nas Escolas, que volta como solista da noite. O espetáculo acontece às 20h, no Espaço M Eventos, com entrada gratuita e livre para todos os públicos.

Barra Mansa é o único município do interior fluminense que ostenta uma orquestra sinfônica com mais de cem músicos contratados. O que começou como um projeto social, passou para um novo estágio de profissionalização dessa mão de obra formada em música. Hoje, o município é um dos grandes polos de música erudita no Brasil.

Fundada em 2005, a OSBM é reconhecida por sua qualidade técnica e pelo vigor de seus jovens músicos, recebendo excelentes comentários da crítica especializada e do público que tem assistido a seus mais recentes concertos.

No programa, serão apresentados “Sinfonia n°6 em A menor”, de Gustav Mahler, e a estreia mundial da obra “Fantasia – Concerto para violino e orquestra”, de Fredderick Portilho, violinista solista da noite.

– A proposta desta obra consiste em convidar o ouvinte a entrar em um novo universo de sons, ideias e cores variadas, onde o violino e solista dialogam com a orquestra – pontua Frederick, convidando o público a deixar a arte e a imaginação contarem essa história.

Frederick Portilho teve sua formação em violino iniciada com seu pai, o maestro Vantoil de Souza (regente titular da OSBM) e, posteriormente, no Projeto Música nas Escolas de Barra Mansa. Entre seus professores estão Ana de Oliveira e Daniel Guedes (regente associado da OSBM). Foi Spalla da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa e atualmente recebe aulas de composição com o Dr. Estércio Marquez Cunha, além de integrar o naipe de violinos da Orquestra Filarmônica de Goiás.

O evento é realizado pela prefeitura de Barra Mansa, Associação da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa e Governo Federal, através do Ministério da Cidadania, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. O concerto conta com o apoio da Fundação de Cultura de Barra Mansa e Transporte Generoso e patrocínio do Itaú e Saint Gobain.

Serviço

Concerto da OSBM

Dia 3 de março – terça-feira

Horário: 20h

Local: Espaço M Eventos – Av. Presidente Kennedy, 1888 – Ano Bom, Barra Mansa

A entrada é gratuita e livre para todos os públicos