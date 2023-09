Palco Sobre Rodas completa 50 edições essa semana

Volta Redonda – “Todo artista tem que ir aonde o povo está”. Inspirados na obra prima ‘Nos Bailes da Vida’, música de Milton Nascimento e Fernando Brant, integrantes do Palco Sobre Rodas celebram essa semana, 50ª edição do projeto, que há 24 anos leva, de graça, cultura na porta de casa dos moradores de Volta Redonda. Ao todo, nessas quase duas décadas e meia, já foram feitas cerca de 1.300 apresentações em cenários montados na carroceria de uma carreta.

A Cia. Teatral Granada é uma espécie de alma do projeto, que é patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Estadual de Cultura. A Secretaria Municipal de Cultura de Volta Redonda apoia e participa ativamente das atividades desde o lançamento do projeto.

– Voltar ao Palco Sobre Rodas nessa temporada confirma o quão exuberante foi e continua sendo essa iniciativa cultural, que deslumbra gerações. Hoje, vemos uma nova geração nos acompanhando e a cada apresentação sentimos a vibração e o encantamento que o Palco propicia ao público – destaca o ator e diretor Paulo Rangel, líder do Granada, lembrando que o projeto, uma realização da Viraliza Comunicação e produção do Blog Minuto Cultural, também conta com patrocínio da Light.

O Palco Sobre Rodas é uma das ações mais queridas pela população de Volta Redonda, pois, de fato, leva cultura e diversão para onde o povo está. O objetivo dessa temporada é levar o Palco para os bairros novamente.

– A cultura precisa realmente estar onde as pessoas estão e o Palco Sobre Rodas cumpre esse papel de forma extraordinária – atesta Paulo Rangel, ressaltando que a ação cultura promove também o fomento da economia, movimentando o comércio nos locais dos espetáculos.

Ao falar da importância do Palco Sobre Rodas, Paulo Rangel cita ainda o resgate da autoestima das comunidades; o incentivo aos artistas; a possibilidade de descoberta de novos talentos; a facilidade de acessibilidade para quem raramente sai de onde reside às peças teatrais e outras atrações artísticas; o despertar para reflexões sobre temas atuais, além de interatividade e sociabilidade entre os vizinhos e familiares.

As apresentações contam com teatro infantil e juvenil, malabares, palhaços, ventríloquo, mágico, pintura de rosto e show musical. O elenco é formado por uma equipe de artistas experientes e apaixonados pela arte de rua. O locutor Uiara Araújo, o palhaço e mágico Rogyster, e a Cia. Teatral Granada, por exemplo, trabalham juntos no Palco desde 1999 e são sinônimos de sucesso garantido nas comunidades.

Projeto leva cultura e diversão para regiões afastadas do Centro

O Palco Sobre Rodas é um projeto de cultura itinerante, que surgiu da necessidade de facilitar o acesso irrestrito a eventos culturais de qualidade, para moradores que residem nos bairros mais distantes das áreas centrais da cidade. Criada em 1999, pelo então chefe de gabinete da Secretaria de Cultura, Moacir Carvalho de Castro Filho, o Môa, a ideia surgiu quando a equipe do gabinete viu uma carreta abandonada. Com apoio da prefeitura, a carreta foi reformada, nascendo assim o ‘Palco Sobre Rodas’.

Desde então, sobre a carreta, já foram feitas aproximadamente 1.300 apresentações. O sucesso é tão grande, que o Palco Sobre Rodas, além de já ter visitado todos os bairros de Volta Redonda, também já levou arte e cultura para algumas cidades vizinhas, como Barra Mansa, Piraí (Arrozal), e Pinheiral.

Cia Teatral Granada, uma história de amor com o Palco Sobre Rodas

Desde o início do Palco sobre rodas, Paulo Rangel e a Cia. Teatral Granada fazem parte da equipe de artistas que levam alegria e arte aos bairros de Volta Redonda e região. A identificação do grupo com o projeto é motivo de orgulho para os artistas.

A Cia. Teatral Granada foi fundada em 1986 e nesses 37 anos de existência, boa parte foi dedicada a levar entretenimento em forma de teatro sobre rodas. Uma das atrações é o show de ventriloquismo com Rangel e a Boneca Bárbara. Irreverentes, personagem e artista já conquistaram o público.

Show de ventriloquismo, malabares, peças teatrais e mágica

Bárbara é uma boneca divertida e muito debochada, que com seu carisma e personalidade marcantes, provoca gargalhadas, num show interativo que vem fazendo sucesso através dos anos.

No palco, os atores da Cia. Teatral Granada se revezam nas duas peças de teatro, “A Viagem de Um Barquinho”, de autoria de Silvia Orthof na categoria infantil e “O Rei Atchim”, de autoria de Paulo Rangel, na categoria infanto juvenil. O elenco é formado por Paulo Rangel, Indieslay Meneguiti, Rita Rangel, Mirella Andrade, Layla Rebello, João Pedro Barros e Alanis Freitas.

Os espetáculos do Palco Sobre Rodas são animados também pelos palhaços Pipoco; Leitão e Perninha; os malabares Fábio Lacerda e Luiz Amarelo, e o mágico Rogyster.