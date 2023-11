Papai Noel chega no Sider Shopping neste domingo (5)

Papai Noel chega no Sider Shopping no domingo (5), às 15 horas. Segundo a organização, o evento é gratuito e promete agradar crianças e adultos. O espetáculo de Natal “Felicitá” é um pocket show que conta a história natalina, onde diretamente da Fábrica Futurista de Brinquedos do Papai Noel os tradicionais duendes passam a trabalhar em parceria com os robôs na montagem dos tão sonhados presentes natalinos. A equipe do bom velhinho desenvolveu um aparelho inovador capaz de desvendar os desejos mais profundos e verdadeiros das crianças. No entanto, a menina Luci, uma criança solitária e triste, anseia por algo surpreendentemente simples: a felicidade. Essa emocionante história é contada com efeitos especiais e músicas cantadas e coreografadas ao vivo por personagens mágicos onde o ponto alto é a aguardada chegada do Papai e da Mamãe Noel.

Após o espetáculo, haverá um cortejo de Natal pelos corredores e haverá um momento para o público fazer fotos com os personagens.

Serviço:

Data: 05/11, domingo, no 7º piso

15h – Pocket Show “Felicitá”

15h30 – (previsão) Chegada Papai e da Mamãe Noel e cortejo pelos corredores

16h20 às 19h – Fotos na decoração de Natal