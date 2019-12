Paraty define programação de Réveillon

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2019, 10:00 horas

Paraty – A prefeitura de Paraty, por meio da secretaria municipal de Turismo, definiu a programação de eventos para o Réveillon, com atrações musicais em quatro pontos turísticos do município e queima de fogos.

A programação do pré-Réveillon já começou e segue até o dia 27 de dezembro, com apresentações do DJ Bebeto na Praça da Matriz, entre 22h e 1h.

No dia 31 de dezembro haverá shows e queima de fogos nas praias do Pontal, Jabaquara e Tarituba.

No Pontal, a programação musical da noite de Révillon conta com o DJ Marino, a partir das 20h, Grupo Aglomerou, às 21h, e Banda Babilônia, a partir da 0h15.

Em Jabaquara vão se apresentar o DJ Ricardo Brás a partir das 20h, Wagner Nunes às 21h, e a banda Frank Cadillac à 0h15.

Na Tarituba as atrações serão o DJ Gabriel Santos a partir das 21h, e a Banda Ratones a partir da 0h15.

Além disso, está prevista queima de fogos em Trindade.