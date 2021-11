Paraty lança calendário turístico 2022

Matéria publicada em 23 de novembro de 2021, 15:53 horas

Paraty – Paraty lança no dia 3 de dezembro o Calendário Turístico e Cultural do município para 2022, com ênfase na valorização das tradições locais, sustentabilidade, desenvolvimento econômico e do turismo de experiência.

O objetivo é diversificar e fortalecer o turismo como base nos eixos cultura e biodiversidade, que conferiram a Paraty o título de patrimônio mundial da Unesco e nortearam a estratégia das políticas públicas de ampliação da oferta turística da cidade.

A programação inclui festivais tradicionais já realizados na cidade, que trazem temáticas de cunho cultural e gastronômico, e incorpora novos eventos esportivos, que valorizam a biodiversidade local.

Além disso, as tradicionais festas religiosas retornam com eventos e celebrações públicas em 2022, depois de dois anos de restrições em razão da pandemia. É o caso da Festa do Divino, considerada patrimônio cultural imaterial do Brasil.

Alguns dos destaques da programação no primeiro semestre são a volta do Carnaval de rua, em fevereiro, com os tradicionais blocos paratienses, a celebração do Fest Juá, em março, e o 2º Paraty Jazz & Blues Festival, em junho.

No segundo semestre do ano, acontecerá o 40º Festival da Cachaça, Cultura e Sabores, o Festival Gastronômico e a volta dos eventos presenciais da Flip (Festa Literária Internacional de Paraty).

Entre os eventos esportivos que entram na programação de 2022 estão o X Terra, o UB 515, o One Hundred World Series e a Travessia da Serra do Mar.

Além de todos os eventos do Calendário Turístico e Cultural, Paraty também terá, em 2022, um calendário específico de festejos da terra e do mar, valorizando festas e celebrações tradicionais de suas comunidades nas zonas rural e costeira.