Matéria publicada em 26 de outubro de 2020, 10:13 horas

Paraty- A cidade de Paraty vai ganhar em breve um minimuseu de arte Naïf: o Miaman.

Uma das curadoras do espaço será Jacqueline Finkelstein, diretora do Museu Internacional de Arte Naïf(Mian), que fechou as portas no Cosme Velho, em 2016, e atualmente possui um dos maiores acervos do estilo.

O museu ficará localizado no centro histórico de Paraty.