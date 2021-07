Matéria publicada em 9 de julho de 2021, 13:03 horas

Itatiaia- A assinatura de um o termo de cooperação técnica entre a prefeitura de Itatiaia e a Fundação CSN, realizado na noite de quinta-feira, dia 8, no Hotel Bela Vista, em Volta Redonda, vai garantir vagas de qualificação profissional no ramo de Hotelaria. nos editais que o Projeto Capacitar abrir e tornar público.

A confirmação da parceria foi realizada por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda de Itatiaia (Setegre), por meio do Projeto Capacitar.

O evento de assinatura, concomitante com o momento de formatura dos alunos do Capacitar, contou com a participação do Gerente de Projetos da Fundação CSN, Fábio Silvestre, da Coordenadora do Projeto Capacitar, Rosilene Gomes, do prefeito interino de Itatiaia, Silvano Rodrigues, o Vaninho, e do Secretário de Trabalho, Emprego e Geração de Renda de Itatiaia, Felipe Santos, professores, pais e alunos.

– Agradeço a todos os presentes, em especial a Rosilene e ao Fábio por abraçarem Itatiaia nesse projeto. Nós somos uma cidade turística e não temos essa formação dentro do nosso município. Hoje nós teremos possiblidade de formar jovens numa área que é vocação do nosso município e quero, com toda certeza, participar da próxima formatura já vendo as carinhas dos nossos jovens saindo daqui com o diploma – pontua o prefeito interino de Itatiaia, Vaninho.

– Fico feliz em ser o provocador desta iniciativa, pois desde a fundação do projeto Capacitar, Itatiaia nunca procurou estreitar laços para inserir o morador de Itatiaia neste projeto que é totalmente gratuito e sem ônus para a Prefeitura. Mais que isso, saber e ter a segurança de que nosso morador será qualificado numa instituição respeitada e referência no Sul Fluminense – pontua o secretário da pasta, Felipe Santos.

Novos alunos

No último dia 5, a Prefeitura realizou um evento de boas vindas para os alunos aprovados no curso de Hotelaria e Serviços do Programa Capacitar.

Todos passaram por um processo de seleção que contou com duas etapas que incluiu prova de português/matemática e redação respectivamente. Os dez aprovados realizaram uma prova junto ao programa Capacitar que apontou os cinco moradores classificados.

Durante o curso os alunos aprenderão sobre eventos, governança, cozinha, bar, turismo, entre outros. A capacitação acontecerá no Hotel- escola Bela vista, no Hotel Bela Vista e também no Hotel da CSN.

Os aprovados no curso foram Ana Carolina Salvador Silva, Aisha Emanuelle da Silva Maximiliano, Michael Cardozo Guilerme Oliveira Rodrigues e Raquel Vitória da Silva Mendonça.