Matéria publicada em 4 de junho de 2021, 19:47 horas

Rio Claro – “Uma viagem coreográfica a um passado imaginário, contado pelas ruínas da antiga cidade de São João Marcos”. Esse é o tema do primeiro Concurso de Dança do Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos, que está com inscrições abertas. O objetivo da iniciativa do espaço educativo e cultural da Light em Rio Claro é estimular novas expressões culturais acerca da memória da antiga cidade do Vale do Café e, desta vez, com muito ritmo e movimento.

Moradores do Rio de Janeiro, a partir dos 18 anos, podem participar do concurso inscrevendo uma coreografia inédita e original, em estilo livre. As performances poderão ser individuais ou em grupo (máximo três dançarinos) e cinco minutos de duração cada.

A seleção dos vencedores será feita por meio de vídeos enviados à produção. As gravações serão avaliadas por uma comissão de seleção, levando em conta os critérios: Incorporação do tema na coreografia; Qualidade artística e técnica dos dançarinos; Forma e estrutura da coreografia; Criatividade coreográfica; Caracterização/Figurino; Cumprimento do tamanho máximo proposto, além de Ambientação e cenário. Os cachês-prêmios para os autores vencedores serão de R$1.200,00, para o primeiro lugar e R$800,00 para a segunda colocação.

As inscrições estão abertas até o dia 30 de junho e podem ser feitas no Blog do Parque (saojoaomarcos.com.br/blog). Por meio desse link, os interessados podem acessar todas as informações sobre o concurso, bem como o regulamento, ficha de inscrição e termos de autorização. Em caso de dúvidas, o e-mail [email protected] também está à disposição.