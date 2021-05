Matéria publicada em 3 de maio de 2021, 16:54 horas

Iniciativa cultural estimula novos talentos na arte e conta com premiação de até R$1 mil

Rio Claro – O Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos, espaço educativo e cultural da Light em Rio Claro, acaba de abrir as inscrições para o seu 1º Concurso de Teatro. O objetivo do espaço, que completa 10 anos de atividades em junho, é incentivar manifestações culturais em torno da memória da antiga cidade do Vale do Café com o tema: ‘A importância do teatro na vida cultural de São João Marcos’.

Moradores do Rio de Janeiro, a partir dos 18 anos, podem participar do concurso inscrevendo uma peça de teatro inédita e original, ficcional ou baseada em uma pesquisa histórica. A obra deverá, obrigatoriamente, ser em formato de esquete (peça de curta duração – com até cinco minutos – e com poucos atores envolvidos – até três integrantes). A seleção dos vencedores será feita por meio de vídeos enviados à produção. As gravações serão avaliadas por uma comissão de seleção, levando em conta os critérios: adequação ao tema; qualidade do texto; atuação e desempenho dos atores; cumprimento do tamanho máximo proposto e originalidade. Os cachês-prêmios para os autores vencedores serão de R$1.000,00, para o primeiro lugar; R$600,00 e R$400,00 para segundo e terceiro lugares, respectivamente.

As inscrições estão abertas até o dia 31 de maio e podem ser feitas no Blog do Parque (saojoaomarcos.com.br/blog). Por meio do link, os interessados podem acessar todas as informações sobre o concurso, bem como o regulamento, ficha de inscrição e termos de autorização. Em caso de dúvidas, o e-mail concursos@saojoaomarcos.com.br também está à disposição.

Sobre o Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos

Inaugurado em 2011, o Parque é um espaço educativo e cultural da Light em Rio Claro (RJ), interior do estado, e mantido com o patrocínio da empresa, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e recursos do Programa de Eficiência Energética da ANEEL.