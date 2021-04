Matéria publicada em 6 de abril de 2021, 13:12 horas

A iniciativa promove a produção literária sobre a antiga cidade do Vale do Café e distribui prêmios de até R$1 mil

Rio Claro- Já se encontram abertas as inscrições para o IV Concurso Literário do Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos, em Rio Claro. A iniciativa tem o objetivo de incentivar a produção literária em torno de temas que façam referência à história da antiga cidade ou ao espaço educativo e cultural da Light, em Rio Claro, no interior do estado.

De acordo com a organização do evento, podem se inscrever residentes no estado do Rio de Janeiro, a partir de 18 anos de idade. Ressaltando que cada participante poderá concorrer com até duas obras literárias, mas apenas uma poderá ser escolhida. Os textos devem ser narrativos e ficcionais, com um mínimo de três laudas e o máximo de seis laudas.

Em relação a premiação, o cachês-prêmios para os autores vencedores do concurso serão de R$1.000,00, para o primeiro lugar; R$600,00 e R$400,00 para segundo e terceiro lugares, respectivamente. As obras serão publicadas no site do Parque e promovidas nas mídias sociais.

As inscrições se encerram no dia 30 de abril e o resultado será conhecido em 21 de agosto. O regulamento, a ficha de inscrição, o termo de correção e publicação estão disponíveis no Blog do Parque (https://saojoaomarcos.com.br/blog). Para mais informações: concursos@saojoaomarcos.com.br.

As três coletâneas de contos, fruto de concursos anteriores, estão acessíveis nos formatos e-book e PDF em: saojoaomarcos.com.br/e-books

O Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos foi inaugurado em 2011, e atualmente funciona como um espaço educativo e cultural da Light em Rio Claro (RJ).

O local é mantido com o patrocínio da empresa Light, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e recursos do Programa de Eficiência Energética da ANEEL.