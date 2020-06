Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos celebra nove anos com programação especial online

Matéria publicada em 12 de junho de 2020, 15:54 horas

Live com o músico Jonathan Panta no dia 20 é atração na agenda de comemorações em junho

Rio Claro – Junho é o mês de aniversário do Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos e, para comemorar os nove anos de atividades, a agenda do espaço cultural e educativo da Light em Rio Claro (RJ) está repleta de produtos digitais.

Para começar, já está no ar (http://abre.ai/pepperband) o segundo episódio de ‘Artistas do Parque’, trazendo a Pepperband, banda de tributo aos Beatles que agitou o evento Rock no Parque no ano passado, e apresenta gravação exclusiva da música ‘Ob-La-Di, Ob-La-Da’, sucesso dos quatro fabulosos de Liverpool.

No sábado seguinte, dia 20 de junho, será o momento da primeira live no YouTube. O cantor e compositor carioca Jonathan Panta, parceiro do Parque desde a primeira participação no Encontro da Juventude em 2017, fará uma transmissão ao vivo, a partir das 19h, apresentando o seu trabalho autoral.

No dia 27 de junho, último sábado do mês, é a vez do músico e luthier Vandré Nascimento, que já esteve no Parque em 2019, se apresentar no terceiro episódio de ‘Artistas do Parque’ ao lado do Grupo Cultural Lata Doida, organização sem fins lucrativos que realiza projetos socioculturais e ambientais.

E tem muito mais

Durante todo o mês de junho, haverá ainda: publicação do e-book ‘Contos de São João Marcos’ nesta sexta-feira (12); lançamento do 3º Concurso Literário São João Marcos (15); um novo episódio do Clube da Resenha, apresentando o texto ‘Na contramão da utopia’ no dia 17; Oficina Online sobre pintura rupestre no dia 26 e quebra-cabeças digital sobre a Casa do Capitão-Mor no dia 30, encerrando a programação especial de aniversário.



Sobre o Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos

Inaugurado em 2011, o Parque é um espaço educativo e cultural da Light mantido com o patrocínio da empresa, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e recursos do Programa de Eficiência Energética da ANEEL.

O Parque está temporariamente fechado devido à pandemia do coronavírus (Covid-19).



Serviço

Facebook e Instagram: @parquesaojoaomarcos

Site: www.saojoaomarcos.com.br

E-mail: contato@saojoaomarcos.com.br