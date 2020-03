Matéria publicada em 16 de março de 2020, 18:16 horas

Rio Claro – O Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos ficará fechado por tempo indeterminado. A decisão foi tomada seguindo orientações de prevenção contra a disseminação do novo coronavírus.

A Light, proprietária do espaço e patrocinadora (ao lado do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel) decidiu pelo fechamento temporário.

Segundo nota, “por conta do Coronavírus (Covid-19), foram adiados temporariamente todos os eventos que acontecem nos equipamentos culturais, bem como as apresentações do espetáculo Quanta Energia, os eventos no Teatro Lamartine Babo, as visitas ao Centro Cultural Light, ao Museu Light da Energia, Acervo Histórico e ao Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos (grupos espontâneos e agendados)”.

Em breve serão informadas as novas datas.