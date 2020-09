Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos realiza primeiro Concurso de Música

Matéria publicada em 11 de setembro de 2020, 16:18 horas

Sul Fluminense – São João Marcos sempre foi uma cidade envolvida pela música, tanto que os clubes Marquense, e o Prazer das Morenas, tinham suas próprias bandas e um calendário bem movimentado de bailes e apresentações. A fim de manter essa tradição, o Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos promove o seu primeiro Concurso de Música.

A composição concorrente, em qualquer estilo, deverá ser inédita, de autoria do candidato, e com a letra fazendo referência à história da antiga cidade de São João Marcos ou ao Parque. O evento irá premiar três vencedores: aos autores de cada uma das canções selecionadas será oferecido um cachê-prêmio de R$ 800,00, além de um convite para gravar um vídeo de apresentação da respectiva música e veiculação nas redes do Parque.

Os interessados devem ler o regulamento e preencher um rápido cadastro, disponíveis no Blog do Parque (https://bit.ly/354zv5E), para receber instruções mais detalhadas e uma atenção especial da produção do concurso. Para tirar dúvidas, o e-mail é: concursomusica@saojoaomarcos.com.br.

As inscrições se encerram dia 30 de setembro de 2020.

Sobre o Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos

Inaugurado em 2011, o Parque é um espaço educativo e cultural da Light mantido com o patrocínio da empresa, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e recursos do Programa de Eficiência Energética da ANEEL.

O Parque está temporariamente fechado devido à pandemia do coronavírus (Covid-19).