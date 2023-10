‘Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso’ já tem data de estreia no Cine Araújo

Volta Redonda – O filme “Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso” estreia nesta quinta-feira (5) no Cine Araújo do Shopping Park Sul, em Volta Redonda. As vendas dos ingressos para a animação já estão disponíveis no site ou app da Ingresso.com, ou nas bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo.

A animação, com 1h35min de duração, é um filme para se assistir com a família inteira, trazendo uma história com muita ação, humor e trabalho em equipe, enquanto reafirma a importância de acreditar em si mesmo.

A animação começa quando um meteoro mágico colide com a cidade de Adventure City, concedendo superpoderes aos filhotes da Patrulha Canina. Porém, quando o arqui-inimigo deles, Humdinger, escapa da prisão, une forças com uma cientista maluca chamada Victoria Vance e as coisas se complicam, pois ela está determinada a roubar os poderes dos Superfilhotes.

A cidade inteira depende da Patrulha Canina para, então, derrotar os vilões antes que seja tarde demais. Para Skye, seus novos poderes eram um sonho que se tornou realidade, mas como o rumo inesperado, ela precisará aprender que até o menor dos cães pode fazer uma grande diferença.