Paulinho, do Roupa Nova, é mais uma vítima fatal da Covid-19

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2020, 22:17 horas

Rio de Janeiro – O cantor Paulinho, integrante do grupo Roupa Nova, morreu na noite desta segunda-feira (14). O músico estava internado, desde o mês passado no Hospital Copa D’or, na Zona Sul do Rio, após contrair Covid-19.

A morte do cantor, de 68 anos, foi confirmada pela assessoria de imprensa da banda e pela unidade de saúde. O hospital disse ainda que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes.

Em setembro, Paulinho passou por um transplante de medula óssea para tratar de um linfoma. No procedimento, foram utilizadas as próprias células do paciente. Ele respondeu bem ao tratamento, mas depois precisou ser novamente internado para tratar a Covid.