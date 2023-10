Peça “A Casa das Bruxas” entra em cartaz em Angra dos Reis

Angra dos Reis – A peça teatral “A Casa das Bruxas”, um remontagem inspirada no aclamado filme “Abracadabra”, será apresentada em Angra dos Reis. O espetáculo acontecerá na quarta-feira (11), no Centro Cultural Theophilo Massad, com sessões as 10 e 15h. Reunindo talentosos atores locais do município, o espetáculo infantil promete uma experiência rica em arte, diversão e magia.

Sinopse

A trama narra a história de Carlos, um jovem curioso que, durante uma brincadeira de pique-esconde com seus amigos, faz uma descoberta surpreendente: a enigmática Casa das Bruxas. Sua curiosidade o impulsiona a desvendar os segredos das bruxas, mas ele acaba sendo capturado por essas misteriosas figuras. Embalada por música, dança e mistério, esta peça convida pessoas de todas as idades a explorarem os mistérios da “Casa das Bruxas” e a se encantarem com esta envolvente história, repleta de magia.

Serviço:

– Data: 11/10/23

– Local: Centro Cultural Theophilo Massad

– Horários das Sessões: 10h e 15h

– Classificação Etária: Livre