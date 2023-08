Peça ‘O Homem Mais Inteligente da História’ chega ao Teatro Gacemss

Volta Redonda – O romance socioemocional de Augusto Cury, considerado pelo autor uma obra vital de sua carreira, chega aos palcos do Teatro Gacemss 1, no dia 19 de agosto, às 20h.

Considerado o psiquiatra mais lido do mundo nas últimas duas décadas, com 35 milhões de livros em mais de 60 países, Augusto Cury lançou “O Homem Mais Inteligente da História” em 2016, após 15 anos de estudos e pesquisas sobre gestão da emoção. A adaptação do romance para os palcos em formato teatral é assinada também pelo próprio escritor e já foi apresentada em vários teatros pelo país desde sua estreia em setembro de 2021.