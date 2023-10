Peça ‘O Vendedor de Sonhos’ está em cartaz no Gacemss

Volta Redonda – A peça ‘O Vendedor de Sonhos’, uma adaptação do best-seller de Augusto Cury, está em cartaz no Teatro Gacemss, em Volta Redonda. Com o elenco formado por Mateus Carrieri, Milton Levy, Adriano Merlini, Fernanda Mariano, Bruno Sperança e Guilherme Carrasco, a apresentação da peça está marcada para esta sexta-feira (6), às 20h.

A trama conta a história do personagem Júlio César (Mateus Carrieri), que tenta o suicídio e é impedido de cometer o ato por intermédio de um mendigo, o Mestre (Milton Levy), que lhe vende uma vírgula, para que continue a escrever a sua história. Juntos, convidam Bartolomeu (Adriano Merlini), um bêbado boa-praça para a missão de vender sonhos e despertar a sociedade doente. Mas a revelação de um passado conflituoso do Mestre pode destroçar a grande missão do Vendedor de Sonhos.

Serviço

O Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury

Dia: 06 de outubro (sexta)

Horário: 20h

Local: Teatro GACEMSS 1 – R. Gen. Oswaldo Pinto da Veiga, 315 – Vila Santa Cecília

Classificação: 10 anos

Duração: 75 minutos

Realização: GACEMSS

Venda de Ingressos:

Site Ingresso Digital

Secretaria do Gacemss – segunda a sexta – 12h às 19h