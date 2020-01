Pinheiral anuncia programação do ‘Carnaval da Família 2020’

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2020, 10:34 horas

Serão seis dias de festa com shows noturnos e matinês com bandas e blocos de embalo nas Praças Brasil e Teixeira Campos, no Centro

Pinheiral – Vai começar a folia! E é no clima de contagem regressiva que a prefeitura de Pinheiral anunciou nesta semana a programação do “Carnaval da Família 2020”. Faltam poucos dias para que o tradicional carnaval de rua de Pinheiral repita o formato que foi sucesso no ano passado, ao começar o Carnaval na quinta-feira (20/02) com shows de bandas, além dos desfiles de blocos.

A programação voltada para toda a família, realizada através da secretaria municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, terá seis dias de Carnaval com mais de 14 horas de festa. Na quinta-feira (20/02), a partir das 19h, quem inicia é o Bloco Piranha dos Atoxanos. Aliás, será o dia em que o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, fará a entrega da chave da cidade ao Rei Momo do Carnaval e, logo após, a população poderá curtir o show com a Banda Interlig.

– Ano passado o formato da programação iniciando na quinta-feira deu certo e vamos repetir dando estrutura não só aos blocos, mas também visando a segurança das famílias da cidade e valorizando os músicos da nossa região – diz o prefeito.

Os shows também serão realizados nas matinês e nos bailes noturnos, nas Praças Brasil e Teixeira Campos, no Centro. Durante três dias a programação vai começar mais cedo: no sábado (22/02), segunda-feira (24/02) e na terça-feira (25/02), a partir das 10h, com programação exclusiva para crianças com equipe de recreação Tia Ana Banana e o Bloco Sambalelê é Alegria. O evento contará com 10 shows que serão realizados por três bandas: a Banda Interlig, Banda Mistura Carioca e Banda Guerra, além de DJ todos os dias. O evento, que é gratuito e tem classificação livre, contará com infraestrutura para garantir a segurança e o conforto dos foliões, dos desfiles dos blocos de embalo e dos barraqueiros.

– O Carnaval de 2020 chega com muita energia e com muita vibração. Uma festa preparada especialmente para as famílias de Pinheiral e região com programação variada para crianças e adultos. Vamos ter novidade esse ano, além da Banda Mistura Carioca e da Banda Interlig, terá a Banda Guerra para diversificar ainda mais a nossa programação de Carnaval. Vamos contar com novos blocos que irão para as ruas fazerem o embalo junto com a galera, com muita alegria. Como já dissemos, será uma festa preparada para a família. Teremos uma estrutura de segurança com Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e toda a nossa equipe de saúde e trânsito – disse o secretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Júlio Barbosa.

Programação

O desfile do Bloco Piranhas dos Atoxanos abre o Carnaval na quinta-feira (20/02), com concentração às 18h no bairro Paraíso até as Praças Brasil e Teixeira Campos, no Centro. A abertura do baile de carnaval será com o show da Banda Interlig. No dia 21/02 (sexta-feira), a partir das 19h, terá DJ animando a pista para os foliões e a partir das 22h terá show com a Banda Guerra.

No sábado (22/02), terá programação infantil a partir das 14h com a equipe de recreação Tia Ana Banana, seguido de show da Banda Interlig na matinê e à noite. O Bloco da Onça terá a concentração no bar Skina da Onça, às 13h. O próximo desfile do dia é o Bloco do Oriente, com concentração no Campo do Oriente, às 17h.

No domingo, dia 23/02, as atividades começarão às 16h com show para as crianças com a Banda Interlig. O Bloco Embrazados fará sua concentração ao meio-dia, na quadra do bairro Paraíso. O Bloco do Arrasta fará sua concentração na Praça Luiz Gonzaga, no Centro, às 16h. Logo após, terá o Bloco Nação Rubro Negra com concentração na Rua Tancredo Neves (em frente ao Módulo de Saúde do Centro), às 19h. Já à noite quem sobe ao palco é a Banda Mistura Carioca.

No dia 24/02 (segunda-feira), às 14h, tem baile infantil com Tia Ana Banana, em seguida, às 15h, tem o Bloco Quem Não Aguenta Bebe Leite (com concentração na quadra do bairro Paraíso). Logo após, às 16h, show com a Banda Mistura Carioca e para fechar a noite a Banda Interlig.

Fechando o Carnaval, dia 25/02 (terça-feira), a programação começará às 14h com o Bloquinho Sambalelê para crianças, saindo da Praça Luiz Gonzaga até as Praças Brasil e Teixeira Campos. Já às 13h tem o Bloco Seu Lagartu Mama? (com concentração em frente à secretaria de Obras). Logo após, às 16h, show com a Banda Mistura Carioca. Já às 19h tem desfile do Bloco Amigos do Vasco da Gama (com concentração em frente ao Módulo do Centro). E para fechar com chave de ouro, show a noite com a Banda Mistura Carioca.

Confira a programação do Carnaval em Pinheiral:

**Dia 20/02 (quinta-feira)

19h – DJ

21h – Bloco Piranhas dos Atoxanos (concentração no bairro Paraíso)

21h – Entrega da chave da cidade para o Rei Momo

22h – Show com Banda Interlig

**Dia 21/02 (sexta-feira)

19h – DJ

22h – Show com Banda Guerra

**Dia 22/02 (sábado)

14h – Matinê com equipe de recreação Tia Ana Banana

16h – Show com Banda Interlig

18h – DJ

17h – Bloco da Onça (concentração no bar Skina da Onça)

21h – Bloco do Oriente (concentração no Campo do Oriente)

22h – Show com Banda Interlig

**Dia 23/02 (domingo)

14h – DJ

16h – Show com Banda Interlig

18h – DJ

16h – Bloco Embrazados (concentração na quadra do bairro Paraíso)

19h – Bloco Arrasta (concentração na Praça Luiz Gonzaga)

21h30 – Bloco Nação Rubro Negra (concentração em frente ao Módulo de Saúde do Centro)

22h – Show com Banda Mistura Carioca

**Dia 24/02 (segunda-feira)

14h – Matinê com equipe de recreação Tia Ana Banana

16h – Show com Banda Mistura Carioca

18h – DJ

20h – Bloco Quem Não Aguenta Bebe Leite (concentração na quadra do bairro Paraíso)

22h – Show com Banda Interlig

**Dia 25/02 (terça-feira)

14h – Matinê com Bloco Sambalelê é Alegria

16h – Show com Banda Mistura Carioca

17h – Bloco Seu Larga Tu Mama? (concentração em frente a secretaria de Obras)

18h – DJ

21h30 – Bloco Amigos do Vasco da Gama (concentração em frente ao Módulo do centro)

22h – Show com Banda Mistura Carioca