Pinheiral promove II Concurso Beleza Masculina

Matéria publicada em 3 de novembro de 2022, 13:02 horas

Inscrições começam nesta quinta (03/11). Concurso não terá votação online

Pinheiral – Estão abertas as inscrições para o II Concurso Beleza Masculina Pinheiral, promovido por meio do ‘Gabinete em Ação’, da vice-prefeitura. As inscrições devem ser realizadas via Whatsapp (24) 9998-72374 até o dia 13 de novembro. O concurso tem como objetivo trabalhar a autoestima, autoconfiança e o preconceito dos homens pinheiralenses, além de despertar a atenção para o cuidado com a saúde do corpo físico, mental e emocional no mês do Novembro Azul.

Para participar, os candidatos deverão ser moradores de Pinheiral, enviar duas fotos em traje esportivo e duas em esporte fino, nome completo, data de nascimento, CPF, RG e endereço completo. A divulgação das fotos dos candidatos será feita nas redes sociais da prefeitura no dia 16 de novembro e, diferente das outras vezes, agora o concurso não terá votação online, somente contarão os votos dos jurados. O desfile será realizado no dia 17/11, a partir das 19 horas, no Centro Municipal de Ensino Roberto Silveira.

O concurso será dividido em quatro categorias, sendo elas: categoria A 15 a 20 anos completos, categoria B 21 a 39 anos completos, categoria C 40 a 59 anos completos e categoria D a partir dos 60 anos.

Os vencedores de cada categoria receberão certificado e brinde, os primeiros colocados serão premiados ainda com uma sessão fotográfica patrocinada pelo fotógrafo João Paulo Siqueira.