Pinheiral recebe 2ª edição do Projeto #TônoRio

Pinheiral – A população de Pinheiral vai receber A 2ª edição do projeto itinerante #TôNoRio, uma iniciativa da Secretaria Estadual de Turismo (Setur-RJ) e da TurisRio com o apoio da Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo(SEMECULT). O evento acontecerá entre sexta-feira (25), e domingo (27), nas Praças Brasil e Teixeira Campos, no Centro, com shows e atrações gratuitas para toda a família. O projeto acontece em um contêiner onde são exibidas fotos e paisagens dos destinos fluminenses e que serve também como palco para os shows musicais que fecham todos os dias o evento.

Na sexta-feira (25), o evento começa a partir das 18 horas com a apresentação dos músicos Danilo Andrade, Jeferson Torres e fechando a noite das 22h40 à 00 hora, Marcos Russoni. Já no sábado (26), a partir das 15 horas, haverá o encontro dos artesãos de Pinheiral com os de Barra Mansa e Rio Claro. Das 18 às 19h20, show com a banda F. Samba, das 20:20 às 21:40 horas, Gustavo Sabença e das 22h40 à 00 hora, show com a cantora sertaneja Márcia Gomes.

No domingo (27), a festividade será iniciada às 09 horas da manhã, com o encontro beneficente de fuscas e carros antigos, em seguida, das 10h30 às 12 horas, show com o músico Nandão, às 13h30, Festival de bingo do Rotary Club, logo após, às 16 horas, show com o músico Sílvio Nogueira e encerrando a programação, das 18h30 às 20 horas, apresentação de Rebecca Dias.

A diretora de Cultura Tânia Amorim destaca a alegria em receber mais uma vez o projeto no município. “Sabemos que o turismo está avançando e estamos realizando um trabalho voltado para fomentar o turismo da cidade. É um evento gratuito, onde os artistas locais terão a oportunidade de mais uma vez se apresentar e animar o público”, destacou.

A secretária da pasta, Aline Gouvêa enaltece a iniciativa e aproveita para convidar a população para estar presente nos dias de festividade. “Esse projeto é mais uma forma de promover e incentivar os destinos turísticos no qual Pinheiral está inserido, além de promover o lazer para as famílias que poderão curtir show com músicas de cantores locais de qualidade. Receber o projeto em nossa cidade novamente reforça que estamos no caminho certo para continuarmos trabalhando em prol do incentivo ao turismo em Pinheiral”.