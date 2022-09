Pinheiral recebe projeto #TôNoRio nesta semana

Matéria publicada em 13 de setembro de 2022, 11:28 horas

Pinheiral – A população de Pinheiral vai receber a partir desta quinta-feira (15/09) até domingo (18/09), o projeto itinerante #TôNoRio de destinação turística, uma iniciativa da Secretaria Estadual de Turismo (Setur-RJ) e da TurisRio. De quinta a sábado o evento nomeado nesta edição “Inverno Tô no Rio” acontecerá de 16 às 22h e no domingo de 13 às 18h, nas Praças Brasil e Teixeira Campos, no Centro, em Pinheiral. O projeto acontece em um contêiner onde são exibidas fotos e paisagens dos destinos fluminenses e que serve também como palco para os shows musicais que fecham todos os dias o evento.

Visitantes poderão obter informações das 12 regiões turísticas do estado, além de assistir apresentações musicais e culturais da cidade que por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo, da Prefeitura de Pinheiral, foram convidadas para participar. Com isso, na quinta-feira (15), de 16 às 22h, haverá a apresentação musical da Escola Municipal Maria do Carmo Fadul Ferreira, do Coral Vozes da Terra, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, do Jongo de Pinheiral e finalizado com show do músico Jeferson Torres. Já na sexta-feira (16), de 16 às 22h, terá Aulão do Ativaidade, projeto do Departamento de Esporte, da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo e show com Banda Ultravolts. No sábado (17), de 16 às 22h, terá apresentação da Folia de Reis Jornada Estrela do Oriente, Stand Up com Rogério Meme, Capoeira Ângola Nago, Coral do Ministério de Louvor da Primeira Igreja Batista e shows com Silvio Nogueira e Fsamba. Finalizando o evento no domingo (18), de 13 às 18h terá a Feira de Artesãos, Capoeira Palmares, recreação infantil gratuita com Tia Ana Banana e shows com os músicos Marcos Russoni e Nandão.

“Pinheiral é um destino da região turística do Vale do Café. É com esse pensamento de fazer a cidade ser reconhecida nesse roteiro, que temos feito um trabalho voltado para fomentar o turismo levando o nome da cidade ao participar de eventos na capital e também na região, assim como, mostrar nossa cultura e toda a riqueza de talentos que temos. A exemplo disso, foram os eventos em que Pinheiral esteve presente com apresentações musicais, culturais e artística promovidos pela Secretaria de Estado de Turismo, a exemplo do Expo Rio Turismo, no Jóquei Club, na Gávea e do projeto #Verão Tô no Rio, em Copacabana, ambos em março deste ano, em que junto com a minha diretora de Cultura, Tânia Amorim, a quem reconheço todo empenho e esforço pudemos levar nossos músicos gratuitamente para se apresentarem na Capital. Agora receber o projeto em nossa cidade só reforça mais essas oportunidades que estão sendo ofertadas aos artesãos, artista e músicos de Pinheiral”, disse a secretária Municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo, Aline Gouvêa.

Serviço:

Programação

Contêiner aberto:

– Quinta-feira, sexta-feira e sábado: das 16h às 22h

– Domingo: das 13h às 18h

Endereço: Praças Brasil e Teixeira Campos – Centro/ Pinheiral/RJ

Atrações musicais: Quinta (15/09) – Jeferson Torres/ Sexta (16/09) – Ultravolts/ Sábado (17/09) Silvio Nogueira e FSamba / Domingo (18/09) – Marcos Russoni e Nandão