Pinheiral tem representante no Miss Plus Zize Brasil 2020

Matéria publicada em 3 de setembro de 2020, 19:23 horas

Primeira fase de seleção das candidatas está sendo realizada em formato remoto nas redes sociais

Pinheiral – A Miss Lady Plus Size Pinheiral, Daniela Sarmento Ferreira, é uma das candidatas ao Miss Plus Size Brasil 2020. Devido a pandemia do novo coronavírus o concurso está sendo realizado remotamente nas redes sociais por meio de votação e será realizado em três etapas.

A primeira delas teve início na última segunda-feira 31, no Facebook e Instagram do concurso e segue até o próximo dia 25. Conta com mais de 30 candidatas, da qual 15 serão selecionadas. O critério é maior número de comentários, curtidas e compartilhamentos. Os links para votar em Daniela são: https://www.instagram.com/p/CEkdW7hl0lS/?igshid=dadwrr39mc6v/ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3226420870807208&id=139361612846498.

A modelo fala sobre o diferencial do concurso nesta primeira etapa de votação virtual, cuja a beleza não é principal critério. Segundo ela é o chamado método ‘protagomiss’ criado pela organização do concurso.

– Temos que mostrar que somos mulheres que empoderam outras mulheres. Que passam mensagem de amor próprio, de autoaceitação, amor pelo corpo, pelo que somos. Temos que solicitar aos nossos amigos para curtir, comentar e compartilhar, pois é uma forma de mostrarmos a nossa popularidade. Precisamos também abastecer nossas redes de conteúdo, mostrar que somos mulheres protagonistas, que fazemos a diferença, que temos destaque por alguma razão. A beleza faz parte, mas desta vez não é o fator mais importante – explicou

Para ela, estar entre as candidatas é mais que participar de um concurso, é incentivar e motivar mulheres a se empoderarem e acreditarem sem seu potencial.

– A grande importância desse prêmio é representar as mulheres acima do peso. Eu quero inspirá-las e incentivá-las a se aceitarem do jeito que são. Eu amo a minha cidade moro há quase 30 anos em Pinheiral. Aos 42 anos tenho a oportunidade de realizar um sonho antigo trazer o empoderamento feminino ajudar adolescentes e mulheres que sofrem preconceito pelo peso – enfatizou ela.

Demais etapas

Na segunda etapa será realizada outra votação online também com base no método ‘Protagomiss’, torcida e desafio surpresa. O processo selecionará 10 candidatas para a fase final do concurso que será realizada em outubro, quando um júri técnico escolherá as primeira, segunda e terceira colocadas. A vencedora ganhará a inscrição para a experiência no Miss Brasil Plus Size 2021 em Maceió/Alagoas e o segundo lugar desconto de 50%.