Playmobil inspira exposição em Volta Redonda

Matéria publicada em 15 de janeiro de 2020, 09:10 horas

Boneco surgiu na década de 70 e faz sucesso entre adultos e crianças; mostra ‘Memória Playmobil’ pode ser conferida até dia 22 no Sider Shopping

Volta Redonda – Ele é pequeno, com seus 7,5 cm de altura, mãos em forma de U, cabelo destacável da cabeça e sorriso no rosto. O boneco Playmobil completa 45 anos e, para festejar a data, alguns colecionadores brasileiros apresentam a Expo Memória Playmobil.

O filme Playmobil foi lançado no fim do ano de 2019 e foi um sucesso de público, assim como já está sendo a Expo Memória Playmobil, que pode ser visitada até dia 22 de janeiro, na praça de eventos, no Piso S do Sider Shopping, em Volta Redonda, com entrada gratuita e classificação livre.

– Para a Expo Memória ser realizada no Sider Shopping precisamos fazer um planejamento durante quatro meses, cada espaço foi pensado. Desde a localização de cada ambiente, cores para harmonizar, enfim. Tudo pensado para fazer adultos e crianças viajarem no tempo e na imaginação – diz Thayane Paiva, formada em Belas Artes e assistente de curadoria da exposição.

Na exposição, painéis contam a história e a evolução do brinquedo no Brasil e no mundo, enquanto vitrines expõem peças antigas e atuais, caixas nacionais e estrangeiras, e uma pequena cidade chamada Nova Esperança, uma cidade Playmobil, na qual os bonequinhos aparecem em cenas da vida cotidiana. Além de outros espaços montados cuidadosamente com uma grande riqueza de detalhes.

– O maior objetivo da Expo Memória Playmobil é trazer uma experiência nostálgica, histórica, pedagógica, lúdica, social e comemorativa por se tratar de uma mostra alusiva as comemorações dos 45 anos do brinquedo. Será uma exposição temporária onde queremos alcançar o grande público e mostrar que o Playmobil vai além de um simples brinquedo e que tem admiradores em todo mundo. Queremos contar a história utilizando uma linguagem de fácil entendimento pelo público, desde a crise do petróleo nos anos 20 até o lançamento do Playmobil no ano de 1974 na Feira Internacional de Brinquedos de Nuremberg, na Alemanha, através da criação do desenhista industrial Hans Beck “pai do Playmobil”, até os dias de hoje – conta o professor Lucas Barbosa, que é historiador, bibliotecário e o colecionador das peças expostas no Sider Shopping.

História

O brinquedo Playmobil foi criado em 1974 na Alemanha, pelo alemão Hans Deck, e hoje reúne milhões de fãs no mundo todo. Os bonequinhos chegaram ao Brasil em 1976 e de lá para cá tem sempre uma criança que curte.

– A mostra encanta crianças e adultos. São milhares de peças divididas em diferentes cenários. Há na exposição peças raríssimas, como a igreja e o hospital que nunca mais foram fabricados. Há ainda peças que vieram de outros países como Argentina, Grécia, Alemanha e o correio, que veio da França – conta Lucas Barbosa.

A Expo Memória Playmobil é uma realização da Igreja Batista Central de Volta Redonda e Centro de Memórias Pastor Walter Bayllis McNealy.

Como tudo começou

No ano de 2013, o então Plano de Leitura da Biblioteca Escola e Centro de Memórias Pastor Walter Bayllis Mc Nealy, desenvolveu o Programa de Interiorização e Dinamização do espaço a fim de idealizar e promover exposições de variados assuntos de acordo com as mais diversas áreas do conhecimento e, consequentemente, mostrar que a biblioteca é um lugar de conhecimento, descoberta, contemplação e preservação da memória.

Logo, foi criada a Expo Memória Playmobil que, inicialmente, foi desenvolvida em sua sala acervo. Agora, a cidade Playmobil Nova Esperança está maior e mais moderna, com mais habitantes e com uma enorme vontade de comemorar de forma alegre e contagiante os 45 anos de criação do Playmobil.

Serviço

Expo Memória Playmobil

Visitação: até dia 22 de janeiro

Horário: segunda-feira a sábado das 9h às 21h e domingo das 14h às 20h

Local: Piso S – Praça de Eventos do Sider Shopping

Classificação livre

Entrada gratuita