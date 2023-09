População aproveita fim de semana de sol na Beira-Rio em Volta Redonda

Volta Redonda – O domingo (3), foi de muito sol em Volta Redonda e a Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, se tornou uma opção de lazer para a população da cidade. A localidade vem passando por uma revitalização geral e os moradores já estão aproveitando os campos e as praças, que foram reformados recentemente pela Prefeitura de Volta Redonda, para se divertirem com amigos e familiares.

Além destas melhorias já concluídas, outras estão em reta final e devem ser entregues até outubro deste ano, como a ciclovia, que está passando por reforma e está nos ajustes finais.

O prefeito Antonio Francisco Neto e o diretor-executivo do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda), Paulo Cezar de Souza, o PC, estiveram na Beira-Rio na manhã desse domingo e falaram sobre esta reta final de obra.

“É muito bom ver a população aproveitando um domingo de sol na Beira-Rio. A maioria dos espaços comuns já estão reformados e em breve a ciclovia também será toda reformada. A expectativa é que agora em outubro possamos concluir todo o serviço e entregar uma Beira-Rio revitalizada, bonita e do jeito que a população espera”, disse Neto, ressaltando que em breve também terá início o asfaltamento da via no sentido Niterói-Retiro, que é fruto de uma parceria com o Governo do Estado.

Já PC lembrou das melhorias na rede de água feita na Beira-Rio. “Foram trocados mais de cinco quilômetros de rede de abastecimento de água, um investimento de cerca de R$ 13 milhões e que vai beneficiar cerca de 130 mil habitantes nos bairros atendidos pela rede. A Beira-Rio está ficando muito bonita, já finalizamos grande parte dos serviços e em breve iremos concluir a revitalização desta via tão importante para a cidade”, ressaltou.

Serviços concluídos

A Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, já recebeu poda de árvore; asfaltamento, recuperação de bancos e pontos de ônibus; trocas de lâmpadas; reforma nos campos, com troca de grama sintética, traves e alambrados; e recuperação da academia de ginástica; entre outras melhorias. A reforma da ciclovia está na reta final e também deverá ser entregue nas próximas semanas.