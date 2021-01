Pré-venda do livro sobre Belchior terá início em 18 de janeiro

Matéria publicada em 2 de janeiro de 2021, 08:55 horas

Quem comprar com antecedência ganhará uma reedição em vinil do cantor

São Paulo- A pré-venda do livro Viver é Melhor Que Sonhar – Os Últimos Caminhos de Belchior (Sonora Editora) está prevista para começar no dia 18 de janeiro pela plataforma Benfeitoria, por meio do link http://benfei.to/belchior.

Quem comprar o livro com antecedência poderá escolher algumas recompensas. Uma delas é a reedição em vinil do álbum Alucinação, o trabalho mais conhecido de Belchior.

Produzido por Marco Mazzola, nome forte da indústria fonográfica que trabalhou regularmente com o cantor e compositor, o álbum gravado em 1976 inclui sucessos como Apenas Um Rapaz Latino-Americano, A Palo Seco, Como Nossos Pais e Velha Roupa Colorida.

Outras recompensas previstas para quem adquirir o livro pelo site são uma camisa e uma bookbag, que estão em fase de desenvolvimento e devem incluir trechos de letras de canções célebres de Belchior.

Os valores do livro e dos combos de recompensas ainda estão em aberto.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo*.