Prefeitura de Angra dos Reis garante apoio a 56 blocos carnavalescos

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2020, 09:30 horas

Ao todo, cidade terá 10 dias de folia com mais de 60 blocos desfilando pelas ruas

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Fundação de Turismo de Angra dos Reis (TurisAngra), vai abrir, nesta semana, o chamamento público para o credenciamento dos blocos que têm interesse em participar do Carnaval 2020. Mais uma vez, a folia vai acontecer nesses moldes, o que torna o processo de distribuição de recursos mais democrático e transparente. Neste ano, haverá uma novidade: 10 novas cotas no valor de R$ 1,5 mil.

– Sabemos da importância do Carnaval para a economia do município. Além dos moradores de Angra terem dias de diversão, a folia atrai os turistas que movimentam os meios de hospedagens e restaurantes. Com o chamamento público, todos os blocos poderão concorrer a uma cota para o desfile – explica o presidente da TurisAngra, João Willy, acrescentando que a estrutura para os desfiles será garantida pela prefeitura a todas as agremiações.

O edital contendo todas as informações para participar do chamamento público será publicado nos próximos dias. Poderão participar pessoas físicas ou jurídicas de direito privado para desfile de blocos carnavalescos de rua com, no mínimo, 90 e, no máximo, 120 minutos.

Um total de R$ 265 mil vai ser dividido em 56 cotas que variam de R$ 1,5 mil a R$ 8 mil. Os valores de cada bloco serão definidos de acordo com o cumprimento de critérios, como, por exemplo, tempo de fundação e número estimado de participantes. A TurisAngra dará orientação aos interessados no chamamento público, a fim de facilitar a participação popular.

Carnaval de rua e Estação da Folia

Em parceira com a secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio, a TurisAngra vai garantir 10 dias de folia para os moradores e turistas que estiverem curtindo a festa do Momo em Angra dos Reis.

De 14 a 16 de fevereiro, vai acontecer o Pré-Carnaval, com uma extensa programação, incluindo a eleição da Rainha Gay e Rainha do Carnaval 2020, no Cais de Santa Luzia. Depois, a festa continua entre os dias 19 e 25, com a Estação da Folia, também no Cais de Santa Luzia, e o desfile dos tradicionais blocos de rua, que neste ano somarão mais de 60 agremiações em todos os bairros.

— Teremos uma festa maravilhosa, um Carnaval para todos os gostos, com samba, axé, sertanejo, música eletrônica, enfim um mix de todos os ritmos, além de uma praça de alimentação, no Cais de Santa Luzia. Uma festa para toda a família, com muita segurança e um esforço grande da prefeitura para assegurar que Angra tenha o maior Carnaval do sul do estado – comenta o presidente da TurisAngra, adiantando que, nesta próxima semana, será divulgada a programação completa das festividades do Carnaval 2020.