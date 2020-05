Prefeitura de Angra dos Reis lança o projeto online ‘Arte na Tela’

Matéria publicada em 28 de maio de 2020, 17:33 horas

Vários artistas da cidade, por meio de transmissões ao vivo no palco do Teatro Municipal, vão se apresentar

Angra dos Reis – Com o objetivo de dar um novo ritmo à cultura nesse momento de pandemia mundial, proporcionando um espaço para o movimento artístico de Angra dos Reis, o projeto “Arte na Tela” vai apresentar uma variada programação online com mais de cinquenta artistas.

O palco do Teatro Municipal Dr. Câmara Torres receberá atrações de música, dança, teatro, artesanato e artes plásticas, entre outras manifestações artísticas, de quinta a sábado, direto do Facebook/fanpage da Costazul e da TurisAngra. A estreia está marcada para este sábado, 30 de maio, a partir das 18h.

– Esse projeto vai levar distração e entretenimento às pessoas que estão em casa em isolamento social, e também abrir as portas para o artista local continuar apresentando o seu trabalho e levando sua arte ao público – diz o presidente da TurisAngra, João Willy.

O projeto é uma realização da Prefeitura de Angra, por meio da TurisAngra e em parceria com a Secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio, com o apoio da Emex, da Rádio Costazul FM e dos supermercados Zona Sul. Por conta da pandemia, não haverá público na plateia e só estarão no espaço de gravação os envolvidos na live, com a devida estrutura de higienização.

– Com toda essa pandemia, o palco foi transferido para as telas por meio das lives. Então, o projeto “Arte na Tela” chegou para fazer o escoamento cultural da cidade de forma descontraída, proporcionando um momento único – diz a Secretária Executiva de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano.

Confira a programação de sábado, dia 30 de maio

18h – Batalha de DJ’s com Jacaré e Jacarezinho

19h – Aglomerou