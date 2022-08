Prefeitura de Barra Mansa promove oficina de cinema com vencedor do Festival de Gramado

Matéria publicada em 31 de agosto de 2022, 17:34 horas

Atividade, gratuita e aberta ao público, acontece nesta sexta-feira, a partir das 11h, na Fazenda da Posse

Barra Mansa- A Escola de Cultura da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, em parceria com a Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura, promove nesta sexta-feira, dia 02, a oficina ‘Introdução ao Cinema’, com Renan Brandão. Ele é diretor e roteirista do curta-metragem “Último Domingo”, vencedor em três categorias do Festival de Gramado 2022. O filme este que será exibido durante o evento. A oficina acontece a partir das 11h, na Fazenda da Posse, com entrada gratuita e aberta ao público.

De acordo com o presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, Barra Mansa vem se destacando no cenário do audiovisual e a atividade é uma oportunidade de agregar mais conhecimento para os interessados na área.

“A oficina é destinada a todos os amantes do cinema e também para quem deseja desenvolver técnicas e habilidades sobre a produção de audiovisual. Esse é um setor que se desenvolveu muito em nosso município. Já temos resultados positivos, tanto na produção quanto na difusão. No último ano fizemos o Festival Barra Mansa com nove curtas-metragens produzidos aqui e, dando um spoiler, para esse ano já são dez produções que a gente consegue mapear. Percebemos que têm muitos jovens interessados, iniciantes na carreira de produção de cinema e em todas as funções: técnicos, direção, fotografia, produção, edição e atores também”, destacou Bravo.