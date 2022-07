Prefeitura de Itatiaia em parceria com o Sesc-Rio realizam o Festival de Inverno de Penedo

Matéria publicada em 5 de julho de 2022, 16:45 horas

Itatiaia- Penedo receberá nos dias 29, 30 e 31 de julho, a 20ª edição do Festival Sesc de Inverno, uma realização do Sesc – Serviço Social do Comércio – em parceria com a Prefeitura de Itatiaia, por meio da Superintendência de Eventos.

A programação contará com show da cantora Vanessa da Mata a partir das 21h, na sexta-feira (29), com Frejat, também às 21h, no sábado (30) e ainda com diversos shows regionais, durante todo o dia, no domingo (31).

O festival será o primeiro evento a ser realizado no Centro de Eventos de Penedo, um novo espaço projetado pela Prefeitura para dar mais estrutura e oferecer acesso mais fácil nos eventos realizados na localidade.

– O festival de Inverno vai contar com uma mega estrutura, é reconhecido como um dos mais expressivos e importantes festivais de arte e cultura do país e estamos muito satisfeitos e empolgados em ser um dos destinos a poder, em parceria com o Sesc, realizar essa programação – relatou o superintendente de Eventos, Tarcísio Aragão, destacando que a programação mescla grandes nomes do cenário nacional e artistas locais, o que o torna também um impulsionador para os talentos do interior do estado.