Prefeitura de Itatiaia marca presença na Feira de Turismo em Gramado

Matéria publicada em 7 de novembro de 2022, 17:08 horas

Itatiaia- Representantes da Secretaria de Turismo de Itatiaia participaram da 34ª Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado. O município de Itatiaia foi representado pelo Secretário de Turismo, Denilson Sampaio, e o Subsecretário, Eric Os. O evento que ocorreu entre os dias 03 a 06 de Novembro, no município da Serra Gaúcha, contou com a presença de representantes de várias regiões e estados do Brasil, além de muitos destinos turísticos do mundo.

Para o secretário Denilson, Itatiaia teve a oportunidade de participar como expositor no estande da SETUR, representando todo o estado. “Pudemos conhecer e negociar com grandes empresários do setor de turismo, no intuito de trazermos empreendimentos que melhorem a qualidade turística da região e aumentem as oportunidades de empregos no município”, comenta Denilson, que participou de reunião com três grandes empresários do setor. “Alguns já marcaram visita para conhecer nosso município”, acrescenta.

Na feira, Denilson Sampaio também conversou com o prefeito de Gramado, Nestor Tissot, criando a possibilidade de assinarem um protocolo de intenções de colaboração turística entre os dois municípios. Também houve outras conversas com prefeitos de outros municípios.

“Esse evento nos proporcionou uma visão de futuro para o turismo de Itatiaia, com um mar de oportunidades a explorarmos”, salienta.